Descubre las claves del capítulo 10 y final de A la deriva: Héctor confiesa qué ocurrió en el Minerva, descubrimos qué pasó con Ramón, Lucía y Tristán se enfrentan a su destino y conocemos la vida de los protagonistas un año después. Ve el último episodio completo en atresplayer.

El capítulo 10 de A la deriva pone punto final a la historia de Lucía y los habitantes de Bastuel con revelaciones, confesiones y decisiones que cambian el destino de sus protagonistas. Si quieres conocer todas las claves del desenlace, descubre qué ocurre en el último capítulo de A la deriva, ya disponible completo en atresplayer.

Las claves del final de A la deriva

1. Lucía descubre toda la verdad sobre el contrabando de Héctor y Villanueva

Mientras Lucía intenta reunir pruebas para demostrar la implicación de Héctor en el contrabando, Ariadna la sorprende por detrás y la deja inconsciente. Después la ata, aunque asegura que no quiere hacerle daño. Lucía consigue liberarse y se enfrenta a ella, pero Ariadna evita darle explicaciones.

La situación cambia cuando Berta encuentra unos documentos de Villanueva que pueden resultar decisivos. Con ellos, Lucía vuelve a interrogar a Ariadna, que finalmente confiesa que trabaja para Simón Ruiz. También revela que Héctor está implicado en el negocio, aunque este desconoce que Simón es intermediario del propio Villanueva.

Con esta información, Lucía se enfrenta a Héctor y le explica quién está realmente detrás de la operación. Le propone que ambos se presenten como víctimas de Villanueva, pero pone una condición: debe retirar la acusación contra Tristán. La estrategia termina dando resultado y Villanueva es detenido.

2. Curro confiesa qué ocurrió realmente con Sergio

Curro regresa a casa de Paloma y Fina y decide contar toda la verdad sobre la muerte de Sergio.

Curro explica que descubrió a Sergio discutiendo con Héctor porque había descubierto el contrabando de tabaco. Sin embargo, asegura que su muerte fue un accidente: durante el enfrentamiento, Sergio se golpeó la cabeza y falleció. Sin embargo, Curro confiesa que decidió ocultar esta información porque reconocer el accidente también significaba admitir que estaba implicado en el contrabando.

Paloma se siente profundamente decepcionada. Lo que más le duele no es únicamente lo ocurrido, sino que Curro haya preferido mentir para protegerse en lugar de asumir sus responsabilidades. No consigue perdonarlo.

Tras su charla con Paloma, Curro decide acudir a la Guardia Civil para declarar y asumir las consecuencias de sus actos.

3. Germán se marcha de Bastuel con Vicente

La situación de Germán en el pueblo se vuelve cada vez más complicada después de que salga a la luz su homosexualidad. Cuando algunos vecinos comienzan a despreciarlo mientras atiende las mesas de la cantina, Rosa sale en su defensa y recuerda que todo el mundo tiene cosas que ocultar.

Sin poder soportar más la presión, Germán decide abandonar Bastuel y acude a hablar con Vicente.

Maca, aunque reconoce que quizá nunca pueda perdonar a Germán por lo sucedido con Vicente, termina dándole las gracias. Su relación con él permitió que Vicente recuperase las ganas de vivir.

Sin embargo, Maca y Vicente siguen casados y ella sabe que él no puede quererla de la manera que necesita.

Cuando Vicente intenta arreglar las cosas, Maca le pide que se marche y que ambos tengan la oportunidad de ser felices. Finalmente, Vicente abandona Bastuel junto a Germán.

4. Dolores se enfrenta a Villanueva y deja de proteger a Héctor

Dolores acude a hablar con Villanueva, que intenta amenazarla con implicar a los Parrado en sus negocios. Sin embargo, ella le deja claro que ya no puede utilizarla para proteger sus intereses.

Cuando la Guardia Civil se presenta en casa de Héctor, este pide ayuda a su madre. Pero Dolores se niega a seguir involucrándose en sus asuntos turbios y pronuncia una frase que marca un punto de inflexión: el hijo que ella conocía murió en el naufragio del Minerva.

No obstante, mientras los agentes registran la vivienda, Héctor consigue escapar.

5. Héctor confiesa que mató a Ramón y Lucía se enfrenta a él

Héctor engaña a Lucía haciéndole creer que su hijo está en peligro y consigue llevársela con él. Tristán recién liberado se entera de lo ocurrido y va en su búsqueda.

Héctor la lleva al puerto y amenaza a Lucía hasta que suben a uno de los barcos, niega tener relación con la muerte de Sergio y le asegura que huye porque no quiere verse implicado. Pero ella quiere respuestas sobre Ramón y le pregunta directamente si fue él quien acabó con su vida.

Héctor amenaza a Lucía en A la deriva | Atresmedia

Héctor termina confesando la verdad: aunque Ramón era como un padre para él, lo mató para impedir que acudiera a la Guardia Civil. En un arrebato, lo empujó por el acantilado.

Lucía intenta convencerlo para que atraque en un puerto, pero la situación termina descontrolándose. Tristán ha logrado subirse al barco pero Héctor se da cuenta de su presencia y lo acorrala, ante la posibilidad de que Tristán acabe herido, Lucía empuja a Héctor por la borda. Tristán salta al agua para intentar encontrarlo, aunque no consigue dar con él.

6. Un año después: el destino de Lucía, Tristán y los demás protagonistas

El capítulo final concluye con un salto temporal de un año que permite conocer cómo han cambiado las vidas de los habitantes de Bastuel.

Lucía vuelve a escribir una carta a Héctor junto a su hijo Bruno para contarle cómo están las cosas. Tras la detención de Villanueva, los Parrado compraron sus barcos y conservaron a los trabajadores. Dolores se puso al frente de la empresa y Lucía continúa trabajando como armadora.

Curro está en prisión cumpliendo condena. Aunque Paloma y Fina sufrieron mucho con su confesión, acuden a visitarlo siempre que pueden.

Rosa continúa al frente de la cantina, aunque echa de menos a sus hijos. La llegada del bebé de Berta ha supuesto una nueva alegría para ella y para Maca. Tal y como había prometido, Berta dejó al pequeño al cuidado de Maca después de dar a luz y se marchó a la ciudad. El niño recibe el nombre de Ramón, en recuerdo de su abuelo.

Germán y Vicente tampoco han regresado a Bastuel, aunque mantienen el contacto con Rosa y Maca a través de cartas semanales.

Por su parte, Tristán vive ahora junto a Lucía, Bruno y Dolores.

La serie termina con una reflexión de Lucía que da sentido a todo lo vivido durante la historia.

De los cinco náufragos que regresaron, ninguno continúa en el pueblo. Sin embargo, las mujeres que han permanecido en Bastuel han aprendido a sostenerse entre ellas y a salir adelante después de las pérdidas, los secretos y las dificultades.

Ahora son más fuertes, más sabias y más independientes. Ya no son aquellas mujeres que estaban a la deriva, sino mujeres capaces de decidir su propio futuro.

Dónde ver A la deriva al completo

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