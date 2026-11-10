Cuerpo de élite en atresplayer. Descubre esta divertida serie de comedia y acción con todos sus capítulos completos.

Ya puedes disfrutar gratis y en abierto de Cuerpo de élite en atresplayer. Todos los capítulos de esta divertida serie de comedia y acción están disponibles para que puedas volver a reírte con sus disparatadas aventuras.

Si buscas una serie con humor, acción y situaciones tan absurdas como divertidas, Cuerpo de élite es una opción perfecta. Esta comedia española, protagonizada por Octavi Pujades, Cristina Castaño, Canco Rodríguez, Adriana Torrebejano, Álvaro Fontalba, Ismael Martínez, Antonio Garrido, María Botto, Ana Morgade, Joaquín Reyes y El Langui, entre otros, reúne a un grupo de personajes muy diferentes que tendrán que aprender a trabajar juntos.

De qué trata Cuerpo de élite

La serie nos presenta una peculiar unidad policial creada por el Gobierno para llevar a cabo operaciones secretas. Desde los tiempos de la Transición, existe un cuerpo especial formado por miembros de distintos cuerpos policiales del país. Sin embargo, el Ministerio del Interior necesita poner en marcha una nueva unidad con integrantes de lo más variopintos.

Su equipo está compuesto por un boina verde, una mosso d'esquadra, un ertzaina, un tedax y hasta un ladrón que tendrá que hacerse pasar por policía nacional. Cinco perfiles muy distintos que deberán dejar a un lado sus diferencias para conseguir que la unidad funcione.

Con un tono desenfadado y cargado de humor, Cuerpo de élite combina las tramas policiales con la sátira política y social. La serie juega con situaciones inspiradas en la actualidad y personajes fácilmente reconocibles, abordando con ironía asuntos como los escándalos políticos, la corrupción, la evasión fiscal o los problemas bancarios.

Todos los capítulos de Cuerpo de élite gratis en atresplayer

¡No dejes pasar la oportunidad! Ya puedes ver todos los capítulos de Cuerpo de élite gratis y en abierto en atresplayer. Una ocasión perfecta para descubrir esta comedia española o volver a disfrutar de las aventuras de su peculiar equipo policial.

Eso sí, recuerda que estarán disponibles por tiempo limitado. Entra en atresplayer, dale al play y prepárate para disfrutar de una buena dosis de humor, acción y situaciones disparatadas.