Disfruta de todas las recetas y programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano. Cocina casera, platos de temporada y recetas fáciles en atresplayer.

¿Buscas nuevas ideas para cocinar y sorprender en la mesa? Karlos Arguiñano te invita a descubrir sus mejores recetas en Cocina abierta, el programa donde la cocina casera, los productos de temporada y los platos fáciles y deliciosos son los grandes protagonistas. Ya puedes disfrutar de todas sus recetas y programas en atresplayer.

Karlos Arguiñano abre las puertas de su cocina para compartir platos para todos los gustos. Fiel a su estilo cercano y desenfadado, el chef vasco combina recetas tradicionales con nuevas ideas para demostrar que comer bien no tiene por qué ser complicado.

En Cocina abierta con Karlos Arguiñano encontrarás platos para el día a día, elaboraciones de temporada y propuestas pensadas para disfrutar de la gastronomía en casa. Recetas sabrosas, accesibles y explicadas con el toque personal que caracteriza al cocinero.

Karlos Arguiñano, cocina casera y recetas para todos los gustos

La cocina de Karlos Arguiñano es sinónimo de variedad, sencillez y buenos ingredientes. Lleva años como el cocinero indiscutible de la televisión. En cada programa, el chef propone nuevas elaboraciones sin perder de vista la esencia de la cocina casera y de temporada.

Además, las redes sociales se convierten en un punto de encuentro con sus seguidores. Karlos quiere conocer qué les gusta comer y cocinar, escuchar sus sugerencias e incorporar algunas de sus recetas al programa, siempre con su particular toque personal.

Joseba Arguiñano y Eva Arguiñano, refuerzan también Cocina abierta

Joseba Arguiñano, hijo de Karlos, también tiene un espacio protagonista en el programa. El cocinero acude a la cocina para preparar recetas fáciles y prácticas, especialmente pensadas para quienes disfrutan comiendo bien, pero disponen de poco tiempo para cocinar.

Sus propuestas demuestran que es posible preparar platos deliciosos sin pasar horas entre fogones, con ideas que encajan perfectamente en el ritmo del día a día.

También su hermana, Eva Arguiñano, suele acudir al programa para deleitarnos con deliciosas recetas de postres.

Disfruta de todas las recetas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano en atresplayer

Si te gusta la cocina y buscas inspiración para tus próximos menús, tienes una cita con Karlos Arguiñano.

Ya puedes ver en atresplayer todos los programas emitidos de Cocina abierta con Karlos Arguiñano, recuperar tus recetas favoritas y descubrir nuevas ideas para cocinar en casa.