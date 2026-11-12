Cristina Pardo reúne en La Mesa a Carlos Alsina, Manel Fuentes, Vicente Vallés, Máximo Huerta y Mariló Montero para analizar la presencia de los políticos en los programas de entretenimiento. Además, Marta Prats debuta en televisión en un debate sobre el peso de los apellidos familiares. Vuelve a ver el programa en atresplayer

La Mesa analiza el papel de los programas de entretenimiento como escaparate para los candidatos políticos y el debate sobre la independencia de los medios de comunicación. Cristina Pardo recibe a periodistas como Carlos Alsina, Manel Fuentes, Vicente Vallés y Mariló Montero, además de a Susana Díaz y Ramón Espinar. El programa también cuenta con el debut televisivo de Marta Prats, hija de Matías Prats, en una conversación sobre las ventajas y dificultades de pertenecer a una familia conocida. Vuelve a ver La Mesa en exclusiva en atresplayer.

Carlos Alsina, Manel Fuentes y Vicente Vallés analizan la presencia de políticos en programas de entretenimiento

La visita de Alberto Núñez Feijóo a 'El Hormiguero' y la polémica participación de Santiago Abascal en el programa de David Broncano han puesto sobre la mesa un debate: ¿se han convertido los espacios de entretenimiento en un importante altavoz para los candidatos políticos?

Para tratar este tema La Mesa recibió la visita del periodista Carlos Alsina, el presentador Manel Fuentes que aunque ahora esté más vinculado al entretenimiento también tiene mucha experiencia como moderador de programas de corte más serio y programas de entretenimiento donde también recibió a políticos. Junto a ellos les acompañó el director de informativos de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés y el escritor y periodista Máximo Huerta.

Los periodistas y comunicadores reflexionaron sobre los límites entre información y entretenimiento, el papel de los presentadores y las condiciones que los partidos políticos pueden intentar imponer a los medios.

Durante la conversación, Carlos Alsina defiende la independencia de los profesionales de la comunicación con una declaración contundente: "Los profesionales de los medios nunca debemos aceptar las condiciones que pone un partido político".

También Manel Fuentes defendió la labor del periodista ante estas situaciones: "Lo único que puedes hacer es mirar las contradicciones y las mentiras de los candidatos y contrastarlo con hechos"

A ellos se suma posteriormente Mariló Montero, que compartió su experiencia tras haber acudido también al programa de David Broncano.

Susana Díaz y Ramón Espinar se incorporan al debate sobre política y televisión

Tras la despedida de Carlos Alsina, se incorporan a La Mesa Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, y Ramón Espinar, exdirigente de Podemos.

Ambos participan en el análisis sobre la presencia de representantes políticos en los programas de televisión y el papel que desempeñan estos formatos en la comunicación política. Además, el espacio abordó la huelga general convocada durante esa jornada.

Marta Prats debuta en televisión en La Mesa junto a otros rostros conocidos

En la última mesa del espacio Cristina Pardo recibió a Marta Prats, hija de Matías Prats, que debutaba por primera vez en televisión, junto a Elena Furiase, hija de Lolita Flores, Susana Guasch, periodista deportiva e hija de Tomás Guasch, Andrea Quintero, hija del periodista Jesús Quintero, conocido como 'El loco de la colina' y Fonsi Nieto, sobrino del expiloto Ángel Nieto.

Junto a Máximo Huerta, todos participaron en el debate sobre 'Ser hijo de... ¿abre puertas o cuesta más cruzarlas?'.

Los invitados compartieron anécdotas familiares, recuerdos y experiencias personales para reflexionar sobre el peso de sus apellidos, las oportunidades que pueden abrir y las dificultades que supone construir una trayectoria propia cuando se pertenece a una familia conocida.

Recuerda que ya tienes disponible el programa completo en atresplayer