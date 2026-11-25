Repasa las mejores actuaciones de las Batallas Cruzadas de La Voz (Programa 10). Kika y Carla, Enrique e Izan, Estrella y Paz y mucho más. Ya en atresplayer.

Las emociones han estado a flor de piel en las Batallas Cruzadas de La Voz 2026. Los talents lo han dado todo sobre el escenario para conseguir una de las plazas que les permitirán continuar en el concurso y luchar por llegar a la gran final. Omar y Lucía, Borja y Marcos, Rubén y Karim, Marta y Charlotte, Ana y Nicolás, Izán y Enrique, Paz y Estrella y finalmente Kika y Carla han dejado actuaciones espectaculares.

Tras una noche repleta de grandes voces y decisiones difíciles ya conocemos a los talents que continúan su camino en el concurso. Un total de 16 participantes se jugarán su permanencia en la primera semifinal, que tendrá lugar este próximo viernes.

Pero antes de que arranquen los Directos, repasamos las mejores actuaciones del programa 10 de La Voz, con todos los enfrentamientos de unas Batallas Cruzadas que han dejado momentos inolvidables.

Omar y Lucía abren las Batallas Cruzadas

Melendi ha retado a Pablo López en el primer enfrentamiento de la noche. Omar y Lucía Baizán han sido los encargados de inaugurar las Batallas Cruzadas con dos interpretaciones muy especiales.

Omar ha defendido su talento con 'Dancing on My Own', mientras que Lucía Baizán ha emocionado con 'Te espero aquí'. Dos actuaciones con las que han demostrado que están preparados para afrontar una de las fases más decisivas del concurso.

Borja canta 'Oops!... I Did It Again' y Marcos 'Die on This Hill'

Mika no ha dudado en enfrentarse a Lola Índigo en la siguiente Batalla Cruzada. Marcos y Borja han protagonizado un duelo musical muy diferente, apostando por dos temas que les han permitido mostrar distintas facetas de su talento.

Marcos ha elegido 'Die on This Hill', mientras que Borja ha desatado el espectáculo con 'Oops!... I Did It Again', el mítico éxito de Britney Spears.

Rubén da la sorpresa con 'Cuando los ojos abría' y Karim apuesta por 'Aïcha'

Pablo López y Mika han protagonizado otro de los enfrentamientos de la noche, en el que Karim y Rubén han tenido que demostrar todo lo que llevan dentro.

Karim ha apostado por 'Aïcha', una interpretación con la que ha dejado patente su personalidad artística. Por su parte, Rubén ha elegido 'Cuando los ojos abría', mostrando su faceta más íntima y emocional.

Marta Salas canta por Rosalía y Charlotte emociona con Adele

Lola Índigo ha retado a Melendi en un nuevo enfrentamiento protagonizado por Charlotte y Marta Salas.

Marta ha derrochado emoción con 'Sexo, violencia y llantas', de Rosalía, mientras que Charlotte ha demostrado su dominio vocal con 'Million Years Ago', de Adele.

Ana con 'Al alba' y Nicolás con 'I Can't Make You Love Me' protagonizan una batalla llena de sentimiento

Melendi y Mika han unido sus equipos en otro de los duelos más emotivos de la noche. Ana y Nicolás han sido los encargados de defender sus respectivas propuestas musicales.

Ana ha interpretado 'Al alba', de Luis Eduardo Aute, mientras que Nicolás ha apostado por 'I Can't Make You Love Me', demostrando su evolución y sensibilidad sobre el escenario.

Enrique interpreta 'O mio babbino caro' y supera a Izan que había apostado por 'Love in the Dark', de Adele

Mika ha retado a Melendi en otro de los enfrentamientos más esperados. Izan y Enrique han protagonizado un duelo en el que ambos han demostrado sus diferentes registros vocales.

Izan ha elegido 'Love in the Dark', de Adele, mientras que Enrique ha sorprendido con su sensibilidad lírica al interpretar 'O mio babbino caro', de Giacomo Puccini.

Estrella Marina y Paz se enfrentan en una batalla que llega al corazón

Pablo López ha retado a Lola Índigo en uno de los últimos enfrentamientos de las Batallas Cruzadas. Paz y Estrella Marina han sido las encargadas de defender a sus respectivos equipos con dos actuaciones muy especiales.

Paz ha apostado por 'Fuentes de Ortiz', mientras que Estrella Marina ha vuelto a demostrar su personalidad artística con 'Mio Cristo piange diamanti'.

Kika Cardoso y Carla ponen el broche de oro a las Batallas Cruzadas

El último enfrentamiento de la noche ha estado protagonizado por dos grandes voces: Kika Cardoso y Carla. Lola Índigo y Pablo López han reservado a dos de sus talents para cerrar por todo lo alto esta fase del concurso.

Kika Cardoso ha desplegado toda su fuerza interpretativa con 'I Put a Spell on You', mientras que Carla ha deslumbrado con 'When We Were Young', de Adele.

Pablo López y Lola Índigo sorprenden con una actuación especial

Las Batallas Cruzadas también han dejado espacio para la música de los coaches. Pablo López y Lola Índigo han compartido escenario para interpretar 'Casi siempre', una canción que forma parte de 'El cuatro', el nuevo disco de Pablo López.

Recuerda que ya puedes ver todos los programas emitidos de La Voz 2026 en atresplayer