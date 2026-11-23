Zac y Simón, interpretados por Víctor Pérez y Ger Sánchez, llegan a FoQ. La nueva generación para revolucionar las tramas.

La nueva temporada de Física o Química: La nueva generación viene cargada de novedades. El próximo domingo 6 de diciembre llegarán a atresplayer nuevas entregas de la serie en las que conoceremos a nuevos personajes.

Uno de ellos será Simón, el nuevo orientador del Zurbarán. Aunque no tiene mucha experiencia profesional todavía, llegará con muchas ganas de conectar y ayudar a los alumnos, algo que hará que Marta se sienta amenazada.

Ger Sánchez es el encargado de dar vida a este personaje y promete regalarnos grandes momentos esta temporada. Su papel será clave para que muchos alumnos consigan entender el origen de sus problemas.

Así es Zac

Víctor Pérez es el actor que da vida a Zac en esta nueva temporada de FoQ. La nueva generación y ya os advertimos que su personaje pondrá patas arriba la vida de los personajes que conocimos en la primera temporada.

Zac es un joven rebelde y conflictivo. Comenzará una relación con una de sus compañeras, pero no tardará tiempo en engañarla. Además, guarda un secreto que descubriremos con el paso de los capítulos.

Descubre a Simón y a Zac, a partir del 6 de diciembre en atresplayer, con la nueva temporada de Física o Química: la nueva generación.