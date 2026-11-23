Zac y Simón, los dos nuevos fichajes que prometen revolucionar el Zurbarán
Zac y Simón, interpretados por Víctor Pérez y Ger Sánchez, llegan a FoQ. La nueva generación para revolucionar las tramas.
Zac y Simón, interpretados por Víctor Pérez y Ger Sánchez, llegan a FoQ. La nueva generación para revolucionar las tramas.
La nueva temporada de Física o Química: La nueva generación viene cargada de novedades. El próximo domingo 6 de diciembre llegarán a atresplayer nuevas entregas de la serie en las que conoceremos a nuevos personajes.
Uno de ellos será Simón, el nuevo orientador del Zurbarán. Aunque no tiene mucha experiencia profesional todavía, llegará con muchas ganas de conectar y ayudar a los alumnos, algo que hará que Marta se sienta amenazada.
Ger Sánchez es el encargado de dar vida a este personaje y promete regalarnos grandes momentos esta temporada. Su papel será clave para que muchos alumnos consigan entender el origen de sus problemas.
Víctor Pérez es el actor que da vida a Zac en esta nueva temporada de FoQ. La nueva generación y ya os advertimos que su personaje pondrá patas arriba la vida de los personajes que conocimos en la primera temporada.
Zac es un joven rebelde y conflictivo. Comenzará una relación con una de sus compañeras, pero no tardará tiempo en engañarla. Además, guarda un secreto que descubriremos con el paso de los capítulos.
Descubre a Simón y a Zac, a partir del 6 de diciembre en atresplayer, con la nueva temporada de Física o Química: la nueva generación.