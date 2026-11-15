En el minireto de esta semana en Drag Race España hemos tenido un juego muy especial. Los Draguiñoles han vuelto al taller en esta sexta temporada y han dado mucho juego.

Después de "meter la mano" y conocer a qué compañera tenían que interpretar, las reinas han dragueado a sus marionetas en apenas 10 minutos para después imitar de la mejor manera posible a las demás.

Un minireto que ya puedes disfrutar al completo en atresplayer, así como el octavo programa de la sexta temporada de Drag Race España.