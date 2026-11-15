Disfrútalo ya completo en el octavo programa de Drag Race España en atresplayer.

En el minireto de esta semana en Drag Race España hemos tenido un juego muy especial. Los Draguiñoles han vuelto al taller en esta sexta temporada y han dado mucho juego.

Después de "meter la mano" y conocer a qué compañera tenían que interpretar, las reinas han dragueado a sus marionetas en apenas 10 minutos para después imitar de la mejor manera posible a las demás.

Un minireto que ya puedes disfrutar al completo en atresplayer, así como el octavo programa de la sexta temporada de Drag Race España.