Revive las audiciones más virales y la guerra de bloqueos entre Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi. Disfruta de los vídeos completos y sin cortes gratis en atresplayer.

Tras un nuevo emocionante programa de Audiciones a Ciegas en La Voz 2026 que ha igualado bastante los talents que tienen cada coach, repasamos las impresionantes actuaciones de los talents que pudimos ver en el programa cuatro.

1.Melendi confía en su intuición con Javier y lo incorpora a su equipo en La Voz

El joven ha interpretado Coal, Javier se ha enfrentado por primera vez a un escenario, y aunque ha tenido que esperar hasta el final, ha logrado entrar en el equipo de Melendi tras sus audiciones a ciegas de La Voz.

2. La actuación de Mariona con Palabra prohibida provoca una triple reacción en La Voz

La talent ha impresionado a los coaches Pablo, Mika y Lola al cantar Palabra prohibida de Samuraï en el escenario de La Voz.

3.Sean emociona en La Voz con Smile y conquista a dos coaches

Sean protagoniza el tercer Llego y canto. El talent ha interpretado Smile y ha conseguido enamorar a dos de los cuatro coaches con su actuación en La Voz. Consiguiendo que Pablo López y Lola Índigo pulsen el botón.

4. Carmen sorprende en La Voz con una actuación lírica

La talent ha interpretado Quando m'en vo en el escenario, una actuación lírica. Se trata de un género muy particular y difícil de encajar y trabajar en las siguientes fases del programa, así han reaccionado los coaches.

5. Raúl se toma la revancha en La Voz tres años después y conquista a Lola, Pablo y Mika

El talent participó en 2023 en La Voz sin suerte y esta vez ha conseguido enamorar a los coaches con Lucha de gigantes.

6. Noelia sorprende en La Voz con una canción en japonés

Una inesperada actuación en japonés ha desconcertado a los coaches de La Voz. Ninguno ha pulsado el botón y después han reconocido que el idioma les ha despistado.

[[h2:7. Nico desata una batalla entre los coaches de La Voz con I Can’t Make You Love Me]]

Solo unos segundos han bastado para conquistar a tres de los cuatros los coaches de La Voz.

8. Ismael mantiene la tensión hasta el final en La Voz con un tema de Dani Fernández

El talent ha conseguido convencer a Mika y a Melendi con su actuación en las Audiciones a ciegas de La Voz cantando Clima Tropical de Dani Fernández

9. Isabel sorprende a Mika en La Voz con Nunca vas a comprender, de Rita Payés

Isabel lleva el jazz a La Voz sorprendiendo a los coaches, sobre todo a Mika.

10. Miguel Ángel apuesta por Watermelon Sugar de Harry Styles.

Miguel Ángel se ha quedado sin entrar en el concurso, ya que ningún coach se ha girado, pero ha reconocido haber disfrutado con su actuación en el escenario de La Voz.

11. Ana conquista a los coaches de La Voz con Close to You, pero elige a Mika

Melendi y Mika han luchado por su voz, pero la talent ha elegido continuar junto a Mika en el programa. Ana ha interpretado (They Long to Be) Close to You para su Audición a ciegas.

El programa no puede estar de lo más emocionante recuerda que puedes volver a verlo en atresplayer o adelantarte a la emisión del próximo viernes y ver ya el preestreno.