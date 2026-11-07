Pablo López, Lola Índigo, Mika, Melendi y Vanesa Martín continúan con la batalla de ganadores, dónde todavía tienen que tomar decisiones complicadas, disfruta del preestreno en exclusiva en atresplayer.

Si los coaches de La Voz pensaban que ya habían dejado atrás las decisiones más complicadas, estaban muy equivocados. La competición sube de intensidad con la llegada de las batallas de ganadores, donde las mejores voces de cada equipo tendrán que volver a demostrar su talento.

Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi continúan al frente de sus equipos, con Vanesa Martín como quinta coach. Todos tendrán que tomar decisiones cruciales para elegir qué concursantes merecen seguir avanzando en el concurso.

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Los talents vuelven a enfrentarse en La batalla de ganadores

El próximo viernes llega una de los programas más emocionantes de la competición: la batalla de ganadores. Los talents que consiguieron imponerse en sus respectivas batallas de los programas anteriores volverán a subirse al escenario para enfrentarse entre sí.

Esta vez, cada concursante interpretará un tema diferente y tendrá una nueva oportunidad de conquistar a los coaches. El objetivo está claro: conseguir una de las codiciadas plazas para los Directos de La Voz.

Pero en esta ocasión los coaches no tendrán la última palabra. El público también desempeñará un papel fundamental, ya que será el encargado de elegir a un talent de cada equipo que pasará directamente a los Directos.

Segunda noche de Batallas, ya en atresplayer

Si te perdiste el emocionante programa de este viernes, ya lo tienes disponible en atresplayer

La tensión subió cuando Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López tuvieron que utilizar sus robos y enfrentarse a decisiones especialmente complicadas para conseguir que las mejores voces continaran en sus equipos.

Cada actuación fue decisiva y los coaches valoraron quién tiene más posibilidades de llegar a la siguiente fase. Además, Vanesa Martín siguió ejerciendo su papel de quinta coach, con un poder muy especial: salvar a un concursante de la eliminación de cada equipo.

Los coaches lo tuvieron muy difícil, tras esta segunda noche de batallas, solo 36 voces quedan en el concurso.