Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi continúan las batallas junto a Vanesa Martin como quinta coach, disfruta del prestreno en exclusiva en atresplayer.

Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi se enfrentan a nuevas decisiones en las segundas batallas de La Voz. Los robos vuelven a convertirse en los protagonistas de esta fase.

Tras dejar atrás las Audiciones a ciegas y superar la primera noche de batallas en La Voz, el programa se enfrenta a una nueva entrega llena de emociones, dudas, decisiones difíciles y también ¡Robos! Llegan las segundas batallas de La Voz, adelántate a la emisión del próximo viernes y averigua quién continúa en el programa. Ya puedes ver el programa en preestreno en atresplayer.

Vanesa Martín, quinta coach de La Voz

Una de las grandes novedades de esta fase es la incorporación de Vanesa Martín como quinta coach del programa. La artista se suma a la competición con un papel fundamental en el destino de los talents y también tendrá que enfrentarse a decisiones complicadas.

Su presencia añade una nueva dimensión a las batallas, ya que podrá influir en el futuro de los concursantes y participar en una fase en la que cada elección puede cambiar por completo el rumbo de la competición.

Los talents tendrán que demostrar todo su potencial para conseguir una oportunidad de continuar en La Voz.

Los robos regresan a La Voz: ¿qué talents cambiarán de equipo?

En esta fase de batallas vuelven los robos. Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi podrán robarse entre ellos los talents y los nervios están a flor de piel.

Los coaches vuelven a sentarse en sus sillones para elegir qué talents merecen continuar en sus equipos. Pero esta vez no solo tendrán que decidir quién sigue adelante: también deberán estar atentos a los movimientos de sus compañeros, porque los robos vuelven a entrar en juego.

No obstante los coaches tienen una nueva arma para protegerse de ellos: la tarjeta roja. Lejos de ser algo negativo, en La Voz son un pase directo. Descubre qué talents cambiarán de equipos y quiénes darán el paso a los Asaltos en el próximo programa. Ya tienes disponible el preestreno en atresplayer

Actuaciones espectaculares en las Batallas

El talento de los concursantes sigue poniendo los pelos de punta tanto a los coach como los espectadores y lo han demostrado una noche más a través de unas espectaculares actuaciones en las batallas de La Voz. Si no pudiste ver el programa, recuerda que ya lo tienes disponible en atresplayer.