Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi desatan la lucha en La Voz con las batallas. Adelántate a la emisión en Antena 3 y vive el preestreno ya en atresplayer.

La Voz 2026 llega a una nueva fase, con los cuatro equipos de los coaches ya cerrados con sus 14 integrantes llegan las batallas. Una lucha de uno contra uno, donde dos talents interpretan la misma canción pero solo uno de ellos permanecerá en el programa. Nuevos duelos, decisiones difíciles y mucha emoción. Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi se enfrentan a una de las fases más decisivas del concurso, en la que sus talents tendrán que demostrar que merecen continuar en la competición.

El séptimo programa marca el inicio de una nueva etapa después de las Audiciones a Ciegas. Los equipos ya están completos y ha llegado el momento de que sus integrantes se enfrenten entre sí para conseguir una plaza en la siguiente fase. ¿Quién seguirá adelante y quién tendrá que despedirse del concurso?

Ya puedes ver en exclusiva el preestreno del programa 7 de La Voz en atresplayer, antes de su emisión en Antena 3.

Las Batallas de La Voz: duelos decisivos para continuar en el concurso

Tras cerrar sus equipos con 14 integrantes cada uno, Pablo López, Lola Índigo, Mika y Melendi afrontan una de las pruebas más exigentes de La Voz: Las batallas. Después de superar las Audiciones a ciegas, dos talents del mismo equipo interpretan una canción y solo uno consigue continuar en el programa.

Se enfrentarán para ganarse el pase a los Directos. En esta fase vuelven los robos, pero los coaches tienen una nueva arma para protegerse de ellos: la tarjeta roja. Lejos de ser algo negativo, en La Voz son un pase directo.

Vanesa Martín se incorpora como quinta coach de La Voz

Otra de las grandes novedades de esta edición es la llegada de Vanesa Martín como quinta coach. La artista contará con capacidad de decisión y podrá influir en el destino de algunos concursantes durante esta nueva fase. La artista Vanesa Martín que llega con ganas de darles un poco de alegría a los sufridos talents en esta dura prueba.

Además, tendrá la oportunidad de formar su propio equipo y competir por la victoria.

Las últimas Audiciones a Ciegas de La Voz, también disponibles en atresplayer

Antes de comenzar las Batallas, los coaches se enfrentaron a uno de los programas más complicados, las últimas Audiciones a ciegas, la última oportunidad de los concursantes para hacerse un hueco en los equipos de los coaches.

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López tomaron sus últimas decisiones para hacerse con las voces que consideraban más prometedoras. Los bloqueos, superbloqueos y megabloqueos volvieron a ser herramientas fundamentales para intentar conseguir a los mejores talents antes de cerrar los equipos.

Entre los momentos más emotivos destacó la actuación de Ana Muñoz, una talent malagueña que dedicó su interpretación a sus padres fallecidos. También llamó la atención la historia de Luis Henrique, que, después de creer que había sido rechazado en el último casting, tuvo la oportunidad de cantar de improviso.

Si te perdiste el programa y quieres ver cómo quedaron finalmente los equipos en las últimas Audiciones a Ciegas, ya lo tienes disponible en atresplayer.