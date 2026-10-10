Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi libran una batalla a todo o nada ya quedan pocas voces de las Audiciones a Ciegas. Vive el preestreno exclusivo en atresplayer.

La Voz sigue resonando con gran fuerza en la noche los viernes en Antena 3 y continúa como el talent show más visto de la televisión.

Con un impresionante elenco de coaches: Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que son los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz, junto a Eva González como maestra de ceremonias.

Ya hemos pasado el ecuador de las audiciones a ciegas y los coaches siguen confeccionando sus equipos ganadores aunque cada vez quedan menos talentos para elegir. En el anterior programa, Mika y Melendi fueron los coaches que más talentos ficharon durante las cuartas audiciones a ciegas consiguiendo tres voces más cada uno.

Por ahora los equipos quedan así de divididos:

Mika tiene un total de 9 talentos en su equipo

Melendi tiene 10 voces en sus filas

Pablo López también tiene 9 voces

Lola Indigo también cuenta con 9 concursantes

¿Quieres saber qué talentos seguirán descubriendo los coaches? Pues adelántate a la emisión del próximo viernes y disfruta ya en preestreno en atresplayer del quinto programa de Audiciones a ciegas de La Voz.

Las novedades de la nueva edición de La Voz

La nueva edición de La Voz tiene novedades para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

Por primera vez en La Voz, un quinto coach se unirá a la competición en la fase de las Batallas. Un artista de primer nivel irrumpirá en el concurso para revolucionar las reglas del juego: tendrá el poder de cambiar el destino de los talents y formar su propio equipo con el objetivo de competir por la victoria.

Las batallas cuerpo a cuerpo vuelven a La Voz, los talents que superen las Audiciones

a Ciegas tendrán que enfrentarse en uno contra uno para ganarse el pase a los Directos. En esta fase vuelven los robos, pero los coaches tienen una nueva arma para protegerse de ellos: la tarjeta roja. Lejos de ser algo negativo, en ‘La Voz’ son un pase directo.

La cuarta noche de Audiciones a Ciegas ya en atresplayer

Ya puedes volver a ver en atresplayer el programa cuatro de La Voz. El espacio llega al ecuador de las Audiciones a Ciegas y los coaches cada vez tienen menos plazas para cerrar sus equipos.

Pablo López sufrió un superbloqueo de dos compañeros que le alejaron de una delas voces más codiciadas de la temporada. Será el VAR quien decida qué compañero es el culpable.

Noelia Sakura ha sido una de las talents que ha participado en estas Audiciones, siendo fiel a sus raíces sorprendió a los coaches cantando en japonés. Ana, otra concursante, que a sus 40 años, demostró en el escenario que la edad es sólo un número y que nunca es tarde para cumplir sueños.

¿Te perdiste el programa? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.