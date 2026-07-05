Ya está disponible en preestreno el Asalto Final de La Voz Kids en atresplayer, el episodio decisivo en el que se reparten las últimas plazas para la semifinal.

La emoción se dispara en La Voz Kids, que ya ha entrado en uno de sus momentos más determinantes de la temporada: el Asalto Final, donde se deciden las últimas plazas para la semifinal.

Los espectadores ya pueden ver este episodio en preestreno en atresplayer, adelantándose a su emisión en televisión al sábado. Descubre antes que nadie qué talents continúan en la competición.

Un momento clave: se cierran los equipos de semifinal

Tras las fases previas de Asaltos, ya se conocen los primeros artistas que han conseguido su pase directo a la semifinal. Sin embargo, los talents que quedaron en la Zona de Peligro vuelven a subirse al escenario para enfrentarse en una última oportunidad decisiva: el Asalto Final.

En este episodio, cada actuación cuenta. El público presente en el plató también tiene voz y voto, añadiendo aún más tensión a una de las galas más intensas del formato.

Los coaches y asesores con la emoción a flor de piel

Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco son los coaches de esta edición del programa. Continúan acompañados por los asesores, cuatro grandes estrellas de la música nacional e internacional. Ellos son los encargados de ayudar a los coaches a tomar todas sus decisiones, esta vez con los cinco sentidos puestos en el escenario. Leire Martínez acompaña a Edurne, Becky G es la encargada de ir de la mano de Ana Mena, Antoñito Molina da consejos a Antonio Orozco y Melody asesora a Luis Fonsi.

El Asalto Final de La Voz Kids ya está disponible en preestreno en atresplayer, donde los fans pueden disfrutar del episodio completo antes de su emisión en televisión.

La competición entra así en su recta final, con más emoción, talento y tensión que nunca.