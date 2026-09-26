La Voz regresó con un estreno arrollador, convirtiéndose en líder de la noche del viernes. El talent show firmó un 13,8% de cuota de pantalla, el segundo programa sigue sumando éxitos.

Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López, siguen arrancando sonrisas y emociones cuando escuchan y eligen a los talents. Si te lo perdiste o quieres volver a ver este segundo programa ya lo tienes disponible en abierto y gratis en atresplayer.

La pelea por los mejores talents continúa en las terceras audiciones a ciegas

Adelánte a la emisión del próximo viernes y no esperes más para ver cómo continúan las audiciones a ciegas. Los talents siguen sorprendiendo a los coaches con su arte. Risas, emociones no faltan en este tercer programa.

Esta edición de La Voz 2026 llega con nuevas herramientas y reglas para la temporada 2026. Los coaches podrán utilizar Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, además de contar con el Botón del Arrepentimiento y la posibilidad de dar una segunda oportunidad a algunos talents durante las Audiciones a Ciegas.

La gran novedad será la incorporación de un quinto coach en la fase de Batallas, que podrá formar su propio equipo y competir por la victoria. También regresan las batallas cuerpo a cuerpo, los robos y la tarjeta roja, que permitirá a determinados talents avanzar directamente a la siguiente fase.

Recuerda que ya puedes ver el segundo programa gratis en atresplayer