La emoción sigue a flor de piel en la nueva edición de La Voz, ya puedes volver a ver el programa en atresplayer y adelantarte a la emisión en televisión de la semana que viene ya que tienes disponible el tercer programa en la plataforma.

La Voz regresó con un estreno arrollador, convirtiéndose en líder de la noche del viernes. El talent show firmó un 13,8% de cuota de pantalla, el segundo programa sigue sumando éxitos.

Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López, siguen arrancando sonrisas y emociones cuando escuchan y eligen a los talents. Si te lo perdiste o quieres volver a ver este segundo programa ya lo tienes disponible en abierto y gratis en atresplayer.

La pelea por los mejores talents continúa en las terceras audiciones a ciegas

Adelánte a la emisión del próximo viernes y no esperes más para ver cómo continúan las audiciones a ciegas. Los talents siguen sorprendiendo a los coaches con su arte. Risas, emociones no faltan en este tercer programa.

Esta edición de La Voz 2026 llega con nuevas herramientas y reglas para la temporada 2026. Los coaches podrán utilizar Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, además de contar con el Botón del Arrepentimiento y la posibilidad de dar una segunda oportunidad a algunos talents durante las Audiciones a Ciegas.

La gran novedad será la incorporación de un quinto coach en la fase de Batallas, que podrá formar su propio equipo y competir por la victoria. También regresan las batallas cuerpo a cuerpo, los robos y la tarjeta roja, que permitirá a determinados talents avanzar directamente a la siguiente fase.

Recuerda que ya puedes ver el segundo programa gratis en atresplayer