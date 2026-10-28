Las voces más emocionantes, las actuaciones que han sorprendido a los coaches y momentos musicales inolvidables. Ya puedes volver a ver las actuaciones completas del Programa 6 de La Voz 2026 en atresplayer. Revive las Audiciones a ciegas y descubre cómo Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi han elegido a los últimos talents de sus equipos.

Desde la emotiva interpretación de Ana hasta la sorprendente actuación de Pitú y el regreso de antiguos concursantes, el último programa ha dejado grandes momentos sobre el escenario. Descubre todas las actuaciones de La Voz 2026 y disfruta de los vídeos completos en atresplayer.

Todas las actuaciones completas de La Voz 2026: Programa 6:

1. Sergio emociona con 'Siempre es de noche', de Alejandro Sanz

Sergio ha inaugurado las últimas Audiciones a ciegas de La Voz 2026 con una interpretación de 'Siempre es de noche', de Alejandro Sanz. Acompañado de su guitarra y con los nervios a flor de piel, el talent ha conquistado a Mika y Pablo López. Revive su actuación completa.

2. Estela canta 'She Used to Be Mine' tras trabajar como corista de Amaia Romero

De acompañar a Amaia Romero como corista a buscar su propia oportunidad en La Voz. Estela ha demostrado su potencial como solista con 'She Used to Be Mine'. La talent ha dado un paso importante en su carrera musical al subirse al escenario de las Audiciones a ciegas para conquistar a los coaches.

3. Ana dedica 'Al alba', de Luis Eduardo Aute, a sus padres fallecidos

Ana ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del programa con 'Al alba', de Luis Eduardo Aute. La talent ha dedicado su interpretación a sus padres fallecidos y ha conseguido conmover a los coaches desde las primeras notas. No te pierdas su actuación completa.

4. Pau interpreta 'Nacido para ganar', de Guitarricadelafuente

Pau ha llevado 'Nacido para ganar', de Guitarricadelafuente, al escenario de La Voz 2026. Pablo López ha esperado hasta el último segundo para pulsar el botón y ha reconocido la conexión especial que ha sentido con el talent. Vuelve a ver cómo ha sido su actuación.

5. Pitú sorprende con 'O que é o amor' en el último Llego y canto

Pitú ha protagonizado el último Llego y canto de la edición con una interpretación llena de energía de 'O que é o amor'. Su actuación sorpresa ha revolucionado las Audiciones a ciegas y ha convencido a Mika y Pablo López, que han pulsado el botón para demostrar su interés por el talent.

6. Russingers arriesgan con 'El Patio', de Pablo López, en una versión a capela

Russingers, el único grupo que ha participado en las Audiciones a ciegas de La Voz 2026, ha apostado por una versión a capela de 'El Patio', de Pablo López. La formación se lo ha jugado todo con una interpretación muy especial en la que las voces han sido las grandes protagonistas.

7. Julieta conquista a Lola Índigo y Pablo López con 'Shallow'

Julieta ha elegido 'Shallow' para afrontar uno de los mayores retos de su vida: participar en las Audiciones a ciegas de La Voz. Su interpretación ha captado la atención de Lola Índigo y Pablo López, mientras que Melendi, con su equipo ya completo, ha destacado la belleza de la canción.

8. Anya se atreve con 'Je suis malade' en una actuación llena de riesgo

Anya ha llegado al escenario de La Voz 2026 dispuesta a darlo todo con 'Je suis malade', una canción en francés que exige una gran capacidad vocal e interpretativa. La talent ha asumido el reto de defender uno de los temas más exigentes de la noche y ha despertado las primeras reacciones de los coaches.

9. Ana Pé regresa de La Voz Kids y canta 'Almost Is Never Enough', de Ariana Grande

Ana Pé vuelve a La Voz después de su paso por La Voz Kids, donde formó parte del equipo de Pablo López. En esta nueva etapa, la talent ha interpretado 'Almost Is Never Enough', de Ariana Grande, para demostrar cuánto ha evolucionado desde su primera experiencia en el formato.

10. Carla Quesada vuelve a La Voz con 'When We Were Young', de Adele

Carla Quesada conoce bien el escenario de La Voz gracias a su participación en La Voz Kids, donde estuvo en el equipo de Vanesa Martín. Ahora regresa al programa con 'When We Were Young', de Adele, dispuesta a mostrar su evolución vocal y comenzar una nueva aventura musical.

11. Idoia interpreta 'You Don't Own Me' y entra en el equipo de Lola Índigo

Idoia ha elegido 'You Don't Own Me', de Lesley Gore, para conquistar a los coaches en las últimas Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Con Melendi, Mika y Pablo López ya sin plazas disponibles en sus equipos, Lola Índigo afronta la recta final como la única coach que todavía puede incorporar nuevos talents.

12. Agustín vuelve a La Voz tras participar en la edición argentina de 2018 y canta 'Your Song', de Elton John

Ocho años después de concursar en La Voz Argentina, Agustín ha regresado al formato, esta vez en España. El talent ha interpretado 'Your Song', de Elton John, con la esperanza de conseguir una de las últimas plazas disponibles en las Audiciones a ciegas de La Voz 2026.

13. Estrella Marina emociona con 'Mio Cristo' en el cierre de las Audiciones a ciegas

Estrella Marina ha puesto el broche final a las Audiciones a ciegas de La Voz 2026 con 'Mio Cristo'. Su interpretación, cargada de emoción, ha llegado al corazón de Lola Índigo y ha cerrado una noche marcada por las grandes voces y las actuaciones inolvidables.

En el siguiente programa de La Voz cambiamos de fase y llegan las batallas, si no puedes esperar para ver qué pasará con los equipos de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi adelántate a la emisión, ya tienes disponible el programa 7 de La Voz.