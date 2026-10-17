Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi apuran las últimas plazas de sus equipos en una noche de máxima rivalidad. Adelántate a la emisión en Antena 3 y vive el preestreno ya en atresplayer.

La Voz 2026 se encuentra en una de las fases más emocionantes, los coachs se juegan las últimas plazas de sus equipos en una noche decisiva en el progarma. Ya puedes ver en exclusiva en atresplayer el preestreno del programa 6 y descubrir qué talents consiguen una plaza antes de la llegada de La Gran Batalla.

La Voz 2026 afronta las últimas Audiciones a ciegas

La Voz 2026 entra en una de sus fases más interesantes con las últimas Audiciones a ciegas de la temporada. Después de seis galas repletas de grandes actuaciones, sorpresas y bloqueos, los cuatro coaches apuran sus opciones para completar sus equipos y asegurarse las mejores voces de la edición.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tienen un objetivo claro: reunir a los 14 talents necesarios para pasar a la siguiente fase del concurso, La Gran Batalla. Cada actuación puede marcar la diferencia en una noche en la que las plazas disponibles son cada vez más escasas y la rivalidad entre los coaches aumenta.

¿Cuántas voces necesita cada coach para completar su equipo?

Las últimas Audiciones a ciegas serán decisivas para conocer la composición definitiva de los equipos de La Voz 2026. Cada coach llega a esta gala con una situación diferente y tendrá que aprovechar sus últimas oportunidades para completar sus filas.

Melendi comienza el programa a solo una voz de completar su equipo, con 13 talents.

Mika cuenta con 12 integrantes y necesita sumar dos voces más.

Pablo López tiene 11 talents y busca incorporar a tres nuevos concursantes.

Lola Índigo también parte con 11 voces y necesita tres incorporaciones para alcanzar las 14 plazas.

¿Quiénes serán los talents que consigan las últimas plazas? ¿Qué voces lograrán conquistar a los coaches y formar parte de sus equipos? Descúbrelo antes que nadie, ya tienes disponible el preestreno en atresplayer.

Además, recuerda que también tienes disponibles en atresplayer todos los programas emitidos de La Voz, para revivir las actuaciones más destacadas y los momentos más emocionantes de la temporada.