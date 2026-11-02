Eva Harrington llega dispuesta a defender el drag canario y a quitarle el puesto de host a Samantha Ballentines, pero lo único que le roba es el corazón.

Al Sí lo digo llega el bellezón chicharrero de la quinta temporada de Drag Race España. Eva Harrington no ha puesto un tacón en casa de Samantha y ya ha desatado la ira la presentadora.

Harrington luce sus gafas de entrada al Werk Room cuando toca leer ¡La biblioteca se abre en el Sí lo digo! El duelo del despotrique está servido entre ambas reinas.

Y, de repente nuestras reinas ponen a prueba sus voces para llamar al Pit Crew. ¿Ganará la dulzura de Eva o la intensidad de Samantha?

No todos los programas de Drag Race España terminan igual, y Eva lo sabe bien. Como ella misma reconoce, nunca se imaginó su particular eliminación del programa.

Eva se siente como en casa, tanto que se le escapa un chisme de su temporada. Solo podemos dar tres pistas: Krystal, Nix y un jarrón.

Fascinadas por el guion del Ladrillo de oro, Harrington se ha lanzado a entonar y ha sacado las uñas cuando le tocan a su drag canario.

Un programa con mucho Reading, pasión desatada y algún que otro disgusto. ¡Agüita mi niña!

Ya tienes disponible el sexto programa de Sí lo digo en atresplayer. Y que no te lo cuenten…