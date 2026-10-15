Revive gratis en atresplayer el último programa de La Mesa en el que Cristina Pardo analiza la actualidad de la mano de Vicente Vallés, Iván Redondo, Susana Díaz y Javier Nart. Y donde cuenta con la presencia del periodista José Ramón de la Morena y el extenista Feliciano López.

Ya puedes ver gratis y al completo el último programa de La Mesa con Cristina Pardo quién ha abordado la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, además de las nuevas informaciones respecto a las próximas elecciones generales, junto a invitados como Esperanza Aguirre, Vicente Vallés, Javier Nart, Iván Redondo o Suana Díaz, entre otros. Finalmente también ha analizado las claves del éxito junto a José Ramón de la Morena, Feliciano López, Bibiana Fernández, Amelia Bono y Máximo Huerta.

La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, a análisis en La Mesa

La histórica visita de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta y Melilla, la primera que realizan como Reyes y la primera de unos monarcas españoles a ambas ciudades en 19 años, centra uno de los principales debates del programa de Antena 3.

Para analizar las claves políticas y diplomáticas de este acontecimiento, La Mesa reúne a Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2; Esperanza Aguirre, expresidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid; Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía; Javier Nart, exdiputado del Parlamento Europeo; y Samir Bennis, analista político marroquí.

El debate aborda las decisiones adoptadas durante los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, así como el papel de Marruecos en las relaciones con España. En este contexto, Vicente Vallés aporta su análisis sobre la política nacional y las claves del ejercicio del poder, con una reflexión que resume el debate político: "Ganar las elecciones no significa gobernar".

La mirada de Ceuta y las claves de la actualidad política

El programa también da voz a los ciudadanos de Ceuta para conocer cómo se ha vivido la visita de los Reyes. Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, participa en el análisis, mientras que Pepi, invitada de La Mesa durante la crisis de julio, regresa expresamente a la ciudad para presenciar el acontecimiento de la visita de sus majestades

La actualidad política continúa con la participación de Javier Chicote, periodista de Artículo 14, quien aborda una información relacionada con el ministro Óscar López y el desahucio de un inquilino de Muface. El asunto plantea interrogantes sobre la coherencia entre las actuaciones señaladas y el discurso del Gobierno en materia de vivienda.

A la mesa se sumó también Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa, para profundizar en las decisiones políticas y las dinámicas del poder.

José Ramón de la Morena y Feliciano López hablan de la cara oculta del éxito

Más allá de la actualidad política, La Mesa reserva un espacio para reflexionar sobre el éxito, la rivalidad y el coste personal de la exposición pública. El periodista deportivo José Ramón de la Morena repasa su trayectoria y recuerda su histórica rivalidad con José María García, dos figuras que marcaron una época en la radio deportiva española.

Junto a él participan Feliciano López, extenista profesional, Amelia Bono, empresaria, Máximo Huerta, periodista y escritor; y Bibiana Fernández, actriz. A través de experiencias personales, imágenes de archivo, anécdotas. Los invitados muestran el lado menos conocido de sus carreras, las rivalidades que han marcado sus vidas y las renuncias que acompañan al éxito.

No te pierdas el último programa de La Mesa con Cristina Pardo. Revívelo gratis en atresplayer y descubre todas las claves de la actualidad política y las historias personales de sus protagonistas. Recuerda también que tienes todos los programas emitidos disponibles en atresplayer.