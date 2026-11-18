Coco Luna, la reina eliminada del octavo programa de Drag Race España, ha sido la invitada de una nueva entrega de Reina, reina y reina, en la que ha hablado con Mafalda González acerca de su paso por el programa.

"Mi paso por el concurso lo describiría como maravilloso", ha asegurado al reina, que tuvo la oportunidad de ver el programa acompañada por el público, un encuentro en el que, ha confesado, no dejó de llorar. En el reto del makeover, Coco Luna ha afirmado que el reto lo hizo estando "muy arriba".

La reina, además, tiene claro que se veía en la final pero, eso sí, no quería ganar. "Era la presión", ha dicho, y también ha confesado quién le gustaría que se llevase la corona.

A pesar de que Coco Luna siempre ha tenido una sonrisa durante el concurso, y ha asegurado que lo que ocurría en la competición no le hacía mella, sí hubo un día en el que se sintió más abajo emocionalmente. "Fue el cumpleaños de mi padre y no pude felicitarlo, pasé todo el día llorando", ha contado.

Descubre esto y mucho más del paso de Coco Luna por el concurso en su entrevista en Reina, reina y reina, ya disponible en atresplayer.