La reina ha utilizado su poder de bruja durante la preparación del reto de costura por equipos.

Esta sexta temporada, en Drag Race España no solo tenemos once drag queens y un drag king, sino que además hay una bruja concursando. Vanessa Artiles tiene el poder de la magia, y lo ha empleado ya en este segundo programa.

La reina, en un momento de tensión durante la preparación del reto de costura por equipos, ha decidido sacar el palo santo y limpiar el werk room de todas las malas energías.

Sus compañeras, sin embargo, no lo han aprobado del todo porque consideraban que estaba intentando maldecir a los equipos de la competencia. Eso sí, Liz Dust, de su propio grupo, ha decidido alejarse todo lo posible de Vanessa Artiles.

No te pierdas este momento en el vídeo y disfruta ya del segundo programa de la temporada 6 de Drag Race España, disponible en atresplayer.