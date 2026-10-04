Vanessa Artiles limpia el taller de Drag Race España de malas energías: “La tensión se podía cortar con un cuchillo”
La reina ha utilizado su poder de bruja durante la preparación del reto de costura por equipos.
La reina ha utilizado su poder de bruja durante la preparación del reto de costura por equipos.
Esta sexta temporada, en Drag Race España no solo tenemos once drag queens y un drag king, sino que además hay una bruja concursando. Vanessa Artiles tiene el poder de la magia, y lo ha empleado ya en este segundo programa.
La reina, en un momento de tensión durante la preparación del reto de costura por equipos, ha decidido sacar el palo santo y limpiar el werk room de todas las malas energías.
Sus compañeras, sin embargo, no lo han aprobado del todo porque consideraban que estaba intentando maldecir a los equipos de la competencia. Eso sí, Liz Dust, de su propio grupo, ha decidido alejarse todo lo posible de Vanessa Artiles.
No te pierdas este momento en el vídeo y disfruta ya del segundo programa de la temporada 6 de Drag Race España, disponible en atresplayer.