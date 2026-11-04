Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada de este sexto programa de Drag Race España. Desde Canarias, la artista llegó al taller de la sexta temporada con un objetivo claro: llevar a su isla y su drag a lo más alto de la competición.

Y no solo esto, sino que llegó haciendo historia al convertirse en la primera bruja en llegar al programa. Un don con el que ha dejado verdaderos momentazos en el programa: ha limpiado el taller con un palo santo y ha usado sus poderes para leer las cartas y saber a quién le iba a ir mejor en los retos.

También en los challenges ha destacado por bailar, hacer mímica, coser y dirigir a su equipo hasta en dos ocasiones. Nos ha dejado momentos de risa, e incluso se ha derrumbado en algún momento y nos ha dejado ver a la Vanessa más humana.

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