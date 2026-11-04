La reina ha sido la quinta eliminada de la sexta temporada del concurso.

Vanessa Artiles ha sido la reina eliminada de este sexto programa de Drag Race España. Desde Canarias, la artista llegó al taller de la sexta temporada con un objetivo claro: llevar a su isla y su drag a lo más alto de la competición.

Y no solo esto, sino que llegó haciendo historia al convertirse en la primera bruja en llegar al programa. Un don con el que ha dejado verdaderos momentazos en el programa: ha limpiado el taller con un palo santo y ha usado sus poderes para leer las cartas y saber a quién le iba a ir mejor en los retos.

También en los challenges ha destacado por bailar, hacer mímica, coser y dirigir a su equipo hasta en dos ocasiones. Nos ha dejado momentos de risa, e incluso se ha derrumbado en algún momento y nos ha dejado ver a la Vanessa más humana.

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