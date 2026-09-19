Conoce ya a las doce nuevas concursantes en el Meet The Queens, disponible en atresplayer.

Vanessa Artiles se ha convertido en la primera bruja en entrar a Drag Race España. “Soy el todo de esta temporada”, ha dicho la reina, procedente de Las Palmas de Gran Canaria.

Ella es la magia de la temporada 6, y es que conoce todos los trucos de cartas posibles. En cuanto a sus dientes, ha confesado que no son reales pero que los colmillos son fantásticos para cuando necesite morder a su presa.

Vanessa Artiles tiene que ser la nueva superestrella drag española porque es una artista completa y porque es momento de que una bruja se lleve la corona.

No te pierdas el Meet The Queens de la sexta temporada de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.