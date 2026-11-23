Maitetxu Mia ha sido la última reina en pasar por Tras la carrera para charlar con Ana Locking tras su eliminación de Drag Race España en un noveno programa en el que hemos podido disfrutar del Roast.

La reina vasca ha hablado en Tras la carrera sobre cómo comenzó en el drag con una marca personal ya muy marcada desde sus inicios, llevando siempre el País Vasco por bandera, y cómo empezó también su gusto por el "upcycling".

Además, Maitetxu Mia nos ha contado cómo fue su infancia. "Fue muy divertida", ha dicho, y la suerte que sabe que tiene de haber podido crecer en un entorno libre. Considera, por otra parte, que ahora más que nunca el drag no puede ser políticamente correcto. "Estamos en el punto de mira de muchas partes de la sociedad", ha dejado claro.

No te pierdas su entrevista en Tras la carrera, ya disponible completa en atresplayer, y disfruta también de Drag Race España.