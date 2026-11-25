Aprovecha los últimos días para ver El cuerpo del deseo gratis y en abierto hasta el 8 de diciembre, con Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García en atresplayer.

Ahora puedes disfrutar gratis y en abierto de El cuerpo del deseo en atresplayer. La mítica telenovela protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García, sin embargo si quieres volver a verla debes darte prisa ya que estará en esta modalidad por tiempo limitado. Estará disponible sin suscripción solo hasta el próximo 8 de diciembre.

Estrenada en 2005, El cuerpo del deseo es ya todo un clásico de las telenovelas. Su historia de amor, traición, misterio y venganza conquistó a espectadores de más de 100 países, convirtiéndose en una de las producciones más recordadas del género.

Si todavía no has visto esta ficción o te apetece revivirla, ahora tienes una oportunidad. Los 143 capítulos de El cuerpo del deseo se pueden ver completos y gratis en atresplayer, aunque solo hasta el 8 de diciembre. A partir de esta fecha, la serie seguirá disponible en la plataforma, pero será necesario contar con una suscripción Premium para acceder a ella.

De qué trata El cuerpo del deseo

La historia comienza con Pedro José Donoso (Andrés García), un hombre de 67 años que parece tenerlo todo: una gran fortuna, una vida acomodada y una mujer joven y atractiva, Isabel Arroyo (Lorena Rojas), a quien considera el amor de su vida.

Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando sufre un infarto y muere repentinamente. Al mismo tiempo, también fallece un joven campesino llamado Salvador Cerinza (Mario Cimarro). Pero Pedro José se niega a aceptar su destino y, de una manera inexplicable, consigue regresar a la vida en el cuerpo de Salvador.

Lorena Rojas y Mario Cimarro en El cuerpo del deseo | Atresmedia

Tras su inesperado regreso, Pedro José, ahora con la apariencia del joven campesino Salvador, intenta recuperar su antigua vida. Sin embargo, pronto descubre una realidad que nunca habría imaginado: las personas de su entorno no eran tan leales como él pensaba. Incluso Isabel, la mujer a la que amaba profundamente, le había sido infiel con uno de sus empleados de mayor confianza.

Con una nueva identidad y una segunda oportunidad, Pedro José decidirá descubrir quiénes le traicionaron y hacer justicia. Así comienza una historia llena de secretos, pasiones, engaños y deseos de venganza que mantiene la intriga hasta el final.

Dónde ver El cuerpo del deseo en atresplayer

Actualmente, puedes ver los 143 capítulos de El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer, sin necesidad de suscripción.

Eso sí, esta posibilidad tiene los días contados. La plataforma mantendrá la telenovela disponible en abierto únicamente hasta el 8 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, seguirá formando parte de su catálogo, pero solo podrás verla a través de suscripción.

Por tanto, si quieres descubrir esta historia protagonizada por Mario Cimarro y Lorena Rojas o volver a disfrutar de una de las telenovelas más populares de los primeros años 2000, todavía estás a tiempo. ¡No dejes pasar la oportunidad de verla completa gratis en atresplayer!