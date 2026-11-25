Últimos días para ver gratis El cuerpo del deseo en atresplayer: solo hasta el 8 de diciembre
Aprovecha los últimos días para ver El cuerpo del deseo gratis y en abierto hasta el 8 de diciembre, con Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García en atresplayer.
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Ahora puedes disfrutar gratis y en abierto de El cuerpo del deseo en atresplayer. La mítica telenovela protagonizada por Mario Cimarro, Lorena Rojas y Andrés García, sin embargo si quieres volver a verla debes darte prisa ya que estará en esta modalidad por tiempo limitado. Estará disponible sin suscripción solo hasta el próximo 8 de diciembre.
Estrenada en 2005, El cuerpo del deseo es ya todo un clásico de las telenovelas. Su historia de amor, traición, misterio y venganza conquistó a espectadores de más de 100 países, convirtiéndose en una de las producciones más recordadas del género.
Si todavía no has visto esta ficción o te apetece revivirla, ahora tienes una oportunidad. Los 143 capítulos de El cuerpo del deseo se pueden ver completos y gratis en atresplayer, aunque solo hasta el 8 de diciembre. A partir de esta fecha, la serie seguirá disponible en la plataforma, pero será necesario contar con una suscripción Premium para acceder a ella.
De qué trata El cuerpo del deseo
La historia comienza con Pedro José Donoso (Andrés García), un hombre de 67 años que parece tenerlo todo: una gran fortuna, una vida acomodada y una mujer joven y atractiva, Isabel Arroyo (Lorena Rojas), a quien considera el amor de su vida.
Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando sufre un infarto y muere repentinamente. Al mismo tiempo, también fallece un joven campesino llamado Salvador Cerinza (Mario Cimarro). Pero Pedro José se niega a aceptar su destino y, de una manera inexplicable, consigue regresar a la vida en el cuerpo de Salvador.
Tras su inesperado regreso, Pedro José, ahora con la apariencia del joven campesino Salvador, intenta recuperar su antigua vida. Sin embargo, pronto descubre una realidad que nunca habría imaginado: las personas de su entorno no eran tan leales como él pensaba. Incluso Isabel, la mujer a la que amaba profundamente, le había sido infiel con uno de sus empleados de mayor confianza.
Con una nueva identidad y una segunda oportunidad, Pedro José decidirá descubrir quiénes le traicionaron y hacer justicia. Así comienza una historia llena de secretos, pasiones, engaños y deseos de venganza que mantiene la intriga hasta el final.
Dónde ver El cuerpo del deseo en atresplayer
Actualmente, puedes ver los 143 capítulos de El cuerpo del deseo gratis y en abierto en atresplayer, sin necesidad de suscripción.
Eso sí, esta posibilidad tiene los días contados. La plataforma mantendrá la telenovela disponible en abierto únicamente hasta el 8 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, seguirá formando parte de su catálogo, pero solo podrás verla a través de suscripción.
Por tanto, si quieres descubrir esta historia protagonizada por Mario Cimarro y Lorena Rojas o volver a disfrutar de una de las telenovelas más populares de los primeros años 2000, todavía estás a tiempo. ¡No dejes pasar la oportunidad de verla completa gratis en atresplayer!