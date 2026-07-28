Última oportunidad para ver gratis todos los capítulos de Ciudad Cruel en atresplayer. La exitosa novela turca estará disponible hasta el 2 de agosto. ¡Quedan pocos días no te la pierdas!

Si buscas una historia intensa, emocionante, un thriller con personajes complejos y llenos de matices que te engancharán desde el primer momento, no te puedes perder Ciudad Cruel. La exitosa novela turca puede verse gratis y en abierto en atresplayer solo hasta el próximo 2 de agosto. Aprovecha esta última oportunidad para disfrutar de sus 39 capítulos antes de que pase a estar disponible exclusivamente para los usuarios del PLAN Premium.

Protagonizada por Berker Güven, Sera Kutlubey, Bahar Sahin y Ozan Dolunay, la ficción es una inquietante historia centrada en dos familias de diferente condición social, los Yilmaz y los Karaçay unidas por el destino.

La oferta que cambiará sus vidas para siempre

Seher (Deniz Ugur) es una madre orgullosa, tradicional y un poco conservadora que vive consus 2 hijas, su hijo y su suegra Neriman (Aysen Sezerel) en un pequeño pueblo de Antakya, una ciudad al sureste de Turquía. Sus hijos son todo para ella, los ama y cree ciegamente en ellos. Pero Ceren (Bahar Sahin), Civan (Idris Nebi Taskin) y Cemre (Sera Kutlubey) tienen sueños y ambiciones que Seher aún no conoce.

Agah Karaçay (Fikret Kuskan) es un hombre rico que se mudó de Antakya a Estambul hace mucho tiempo. Casado con una ambiciosa esposa Seniz (Mine Tugay), vive en una impresionante mansión en Estambul con su imprudente hijo Cenk (Mehmet Ozan Dolunay), su despreocupada hija Damla (Simay Barlas) y su sobrino Nedim (Berker Guven), que quedó inmovilizado en una silla de ruedas tras sufrir un extraño accidente. Para asegurar que puede controlar el futuro de su sobrino, heredero de toda la fortuna familiar, Agah hará un trato con la suegra de Seher, Neriman.

Pero Neriman tiene su propia agenda privada y convencerá a Seher para que se mude a Estambul en familia. Agah les dará la bienvenida en la mansión sin conocer los retorcidos detalles de Neriman y un nuevo encuentro será una prueba para cada uno de los miembros de ambas familias.

La impresionante y glamurosa vida de Agah Karaçay, que guarda un viejo y peligroso secreto, sacudirá a ambas familias cuando Seher entre en la mansión.

Intrigas familiares, romances imposibles y giros inesperados. Si aún no has visto Ciudad Cruel, estos son los últimos días para disfrutarla gratis en atresplayer antes de que deje de estar disponible en abierto.