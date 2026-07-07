atresplayer reúne tres documentales imprescindibles sobre Lola Flores, Bárbara Rey y María Jiménez , tres artistas que rompieron moldes, desafiaron las normas de su tiempo y dejaron una huella imborrable en la cultura española.

Hubo una época en la que a las mujeres se les exigía discreción, silencio y conformidad. Sin embargo, Lola Flores, Bárbara Rey y María Jiménez eligieron un camino muy distinto. Fueron artistas, iconos de su generación y mujeres que defendieron su libertad cuando hacerlo tenía un alto precio.

Ahora, atresplayer recupera sus historias a través de tres documentales que muestran el lado más íntimo y desconocido de estas figuras imprescindibles de la cultura española. Tres retratos que recorren sus éxitos, sus luchas personales y el legado que dejaron para las generaciones posteriores.

Lola Flores, el coraje de vivir: la historia de una leyenda irrepetible

Recordamos la figura de Lola Flores en Lola Flores, el coraje de vivir, un documental biográfico que recorre la trayectoria de una de las artistas más universales de España.

Rodado en 1994 y narrado por la propia protagonista, el documental permite conocer su historia desde su infancia hasta convertirse en un fenómeno internacional, especialmente en países como México, donde alcanzó una enorme popularidad.

Dividido en dos episodios, el documental también aborda los momentos más difíciles de su vida, como sus problemas con Hacienda, además de mostrar el legado artístico y familiar que sigue vigente décadas después de su fallecimiento a través de sus hijos y nietos.

María Jiménez: Mi mundo es otro, el retrato más sincero de una artista irrepetible

María Jiménez: Mi mundo es otro ofrece el testimonio más personal de una de las voces más carismáticas de la música española.

La cantante repasa su trayectoria artística y vital desde la intimidad de su hogar en Chiclana de la Frontera, acompañada por su hijo, familiares, amigos y personas cercanas que ayudan a reconstruir una vida marcada por el éxito y también por el dolor.

Sin ocultar ninguno de los episodios más difíciles de su existencia, María Jiménez habla de la pérdida de su hija Rocío, de los malos tratos sufridos durante su matrimonio con el actor Pepe Sancho y del cáncer de pulmón que determinó la última etapa de su vida. El resultado es un documental honesto que muestra a una mujer valiente, rebelde y profundamente auténtica.

Una vida Bárbara: la historia jamás contada de Bárbara Rey

En Una vida Bárbara, Bárbara Rey, cuyo nombre real es María García, narra en primera persona los episodios más importantes de su vida a lo largo de cuatro capítulos documentales.

La serie recorre su complicada infancia, sus inicios en el mundo del espectáculo, sus relaciones sentimentales y algunos de los capítulos más controvertidos de su historia, incluida su relación con el rey Juan Carlos I.

También aborda algunos de los momentos más duros que ha vivido: los malos tratos sufridos durante su matrimonio con Ángel Cristo, el acoso, las dificultades económicas y la presión mediática que marcaron buena parte de su vida.

Más allá del personaje público, el documental descubre a una mujer que logró reinventarse una y otra vez hasta convertirse en una de las grandes supervivientes del panorama artístico español.

Tres historias de talento, lucha y resiliencia que ayudan a comprender la evolución de la sociedad española a través de algunas de sus protagonistas más icónicas. No te pierdas estos documentales en atresplayer.