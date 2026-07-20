El artista gaditano se ha hecho con el premio después de cinco victorias en el programa y dejar actuaciones de infarto.

J Kbello se ha alzado como el ganador de la temporada 13 de Tu cara me suena después de un paso por el concurso que no ha dejado indiferente a nadie. El artista participó en el programa como invitado en la temporada anterior y dejó sin palabras con su imitación de Teddy Swims, y ahora ha cumplido su sueño de ser concursante oficial, y no solo eso, sino también de ganar.

Su llegada por todo lo alto

El artista llegó a esta edición a lo grande, y es que fue el encargado de abrir la primera gala del programa por todo lo alto: al ritmo de Daddy Yankee. Una actuación que se llevó unas grandes valoraciones del jurado y que le colocó en un cuarto puesto en la tabla de puntuaciones.

La primera victoria con Ordinary de Alex Warren

Semana tras semana, J Kbello ha demostrado que no hay reto que se le resista, y así lo hizo saber en el segundo programa, donde dejó sin palabras al jurado y al público con su interpretación de Ordinary de Alex Warren, canción con la que ganó por primera vez una gala del programa.

Levantó al público con Locomía

Locomía y su Loco Vox fue la primera actuación en la que J Kbello no solo tuvo que cantar e imitar al artista, sino que además tuvo que bailar al ritmo de los años 90. El artista, sin embargo, dejó claro en el programa que “antes que andar, ya bailaba”, por lo que estaba claro que el gaditano ofrecería un show digno de ser visto, y así fue.

“Es muy difícil hacer lo que has hecho”, le dijo Lolita. J Kbello se llevó una muy buena puntuación, siendo la del público la más alta, ya que le otorgó un 11.

Victoria acompañado por Lucas Carotto

La cuarta gala fue la gala en la que J Kbello volvió a subir a lo más alto del podio tras su actuación imitando a Carín León y Maluma junto a Lucas Carotto como invitado.

Sin embargo, no fue él quien destinó los 3.000 euros a una causa benéfica, sino que cedió su premio a Aníbal Gómez que, muy emocionado, donó el dinero a la ‘Asociación Jareña contra el cáncer’.

La emotiva imitación de Sergio Dalma

Y de dos actuaciones muy movidas, J Kbello llegó a la gala 5 del concurso con una interpretación muy emotiva de Esta chica es mía de Sergio Dalma, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español. La voz rasgada del cantante catalán era uno de los mayores retos de esta actuación… ¡Y J Kbello lo superó con creces!

La impresionante actuación al ritmo de Lady Gaga

En la gala 6 llegó el momento de imitar a una mujer después de que Aníbal Gómez le robara a J Kbello la imitación de C Tangana. El gaditano preparó una actuación impresionante al ritmo de Lady Gaga y su hit Abracadabra.

Un espectáculo muy visual que abrió la gala y que puso el listón muy alto, levantó al público de su asiento y dejó al jurado con la boca abierta. “¿Qué se hace después de ver esto?”, dejó claro Llacer.

El deseo de J Kbello

J Kbello recuperó el liderazgo de la tabla de puntaciones en la gala 7, en la que el artista se inmergió de lleno en el musical del Rey León haciendo el papel de Simba y acompañado por Dianne Haye como Nala. Una de las actuaciones más mágicas del concurso que pudo llevar a cabo después de inaugurar la casilla del pulsador ‘Pide un deseo’ en la gala anterior.

El ritmo latino conquistó el plató

Revolucionar el plató es algo que se le ha dado muy bien a J Kbello en cada programa de Tu cara me suena, y así lo volvió a hacer en la gala 8, donde imitó a Ricky Martin y llenó el estudio de su sabor latino con La copa de la vida, la canción oficial del mundial de fútbol en el año 1998.

El Elvis Presley de J Kbello y su Bossa nova baby

Elvis Presley fue el protagonista de la gala 9 aunque, eso sí, en la piel de J Kbello, que consiguió su tercera victoria en el concurso tras sorprender a público y jurado al ritmo de Bossa nova baby. El gaditano se llevó la máxima puntuación por todas las partes y se colocó en lo más alto del ranking del programa y también de la clasificación general.

Segunda victoria consecutiva de J Kbello

¡Victoria tras victoria! Así afrontó J Kbello la recta final del programa, ya que la gala 10 fue la de su segunda victoria consecutiva. El artista imitó de manera brillante a Aerosmith, una actuación por la que de nuevo jurado y público le dieron la mayor puntuación.

En esta ocasión, J Kbello volvió a ceder su premio, esta vez a Leonor Lavado, que entre lágrimas por el gesto de su compañero donó los 3.000 euros a la Asociación Disgenil.

Nia y J Kbello, en la piel de Bruno Mars y Beyoncé

En la gala 11 de Tu cara me suena, J Kbello volvió a estar muy bien acompañado, esta vez por Nia, segunda clasificada de la novena temporada del concurso. Juntos abrieron de una manera espectacular el programa imitando a Bruno Mars y Beyoncé en la final de la Super Bowl. Un show que, de nuevo, hizo ganador de la gala al artista gaditano.

En esta gala, además, J Kbello volvió a hacer historia en el programa al ceder su premio a un miembro del jurado, concretamente a Ángel Llacer, ya que le había hablado de la Asociación Ahora dónde y quería que el catalán pudiera donarles el premio.

J Kbello desafió a la gravedad

J Kbello se atrevió en Tu cara me suena incluso a desafiar a la gravedad… ¡Y le salió de lujo! Con su imitación a Imagine Dragons consiguió el pase a la final en la gala 12 del programa después de cinco victorias y muchas actuaciones de infarto. Desde luego, cantar y tocar el bombo por los aires mereció la pena para el gaditano.

J Kbello se puso en la piel de Slimane

En la segunda semifinal, J Kbello no se jugaba nada porque ya era finalista y tuvo la oportunidad de escoger la actuación que quería llevar a cabo. El artista se decantó por Mon amour de Slimane, un tema que representó a Francia en Eurovisión en el año 2024.

Un regalo de actuación con la que el artista dejó claro que vino a Tu cara me suena a darlo absolutamente todo.

La actuación ganadora de J Kbello

Y después de esta gran trayectoria en Tu cara me suena, J Kbello llegó a la final del concurso con una actuación espectacular. El artista eligió un show de su película favorita, The Greatest Showman, que le sirvió para convertirse en el ganador de la temporada 13 del programa.

¡No te pierdas la temporada completa, ya disponible en atresplayer!