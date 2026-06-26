Descubre Ágata y Lola, la nueva serie policiaca de atresplayer protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol que se estrena el 12 de julio. Ya puedes ver el tráiler completo.

El próximo 12 de julio, llega a atresplayer, Ágata y Lola, una nueva serie policiaca que mezcla suspense, drama y acción con una mirada contemporánea sobre la investigación policial. La serie constará de 8 episodios de 50 minutos de duración y estará disponible para los usuarios premium de la plataforma.

La ficción está protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, quienes interpretan a dos mujeres muy diferentes que, tras encontrarse, unirán fuerzas para resolver casos complejos rompiendo con los métodos tradicionales de la policía.

Dos protagonistas opuestas que se complementan

Lola Castro (Eva Martín) es una inspectora de policía empática, impulsiva y con gran intuición. Su carácter la lleva a desafiar constantemente los protocolos establecidos.

Por otro lado, Ágata Díaz (Mireia Oriol) es una joven experta en criminología que, tras un bloqueo en un operativo, termina trabajando como documentalista en el archivo policial. Más adelante descubre que se encuentra dentro del espectro autista, lo que redefine su forma de entender el mundo y la investigación.

Cuando Lola conoce a Ágata, queda fascinada por su mente analítica y su capacidad de observación, por lo que decide incorporarla a su equipo, incluso enfrentándose a sus superiores.

Ambas aprenderán a comprender sus diferencias, construir una relación de confianza y desafiar prejuicios sociales, dando lugar a una amistad profunda que será clave en la investigación de cada caso.

Un reparto de primer nivel

La serie cuenta además con un amplio reparto que refuerza sus tramas, con intérpretes como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo y Sara Sanz, entre otros.

También incluye colaboraciones especiales de actores como Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas.