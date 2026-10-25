Esta semana las reinas han combinado encaje y cartón para el runway del quinto programa.

Para la pasarela de esta semana, las reinas de la sexta temporada de Drag Race España han tenido que combinar el encaje con el cartón para hacerse looks que dejen sin palabras al jurado.

¡Y ha quedado una pasarela divina! El resultado ha gustado a los jueces y ha sido muy complicado tomar una decisión. No te pierdas en el vídeo los lookazos que han sacado las reinas en el runway.

Y disfruta ya del quinto programa de la sexta temporada de Drag Race España, al completo en atresplayer.