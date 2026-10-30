El true crime sobre estafas reales en España tiene nueva cita en atresplayer. Timadores, una serie documental de 10 episodios, se estrenará el domingo 8 de noviembre y sumará un capítulo nuevo cada semana.

Los espectadores podrán ver Timadores solo en atresplayer a partir del 8 de noviembre. La serie sigue un calendario de estreno semanal: cada semana llegará un episodio nuevo a la plataforma.

Son 10 capítulos autoconclusivos de 50 minutos. Cada entrega cuenta un caso distinto, así que el espectador puede empezar por cualquiera y seguir la historia sin haber visto los anteriores.

Timadores es una producción de no ficción basada en hechos reales. Repasa algunos de los mayores engaños de los últimos años y da voz a todas las partes: a los artífices de las estafas, a sus víctimas y a los investigadores que siguieron el rastro de los culpables.

La serie combina testimonios en primera persona, reconstrucciones y una narrativa llena de giros inesperados. Esa mezcla ofrece una mirada cercana a las estafas reales en España, con la tensión propia del true crime.

El formato también mira más allá del aparente glamour que rodea a estos delincuentes. Muestra el lado más oscuro del engaño: la manipulación emocional, la pérdida económica y las profundas secuelas que deja en quienes lo sufren.

Los casos se mueven en escenarios muy distintos: el amor, el dinero, la amistad, el lujo, el arte o la espiritualidad. Todos tienen un punto en común: cualquiera puede caer en la trampa.

Timadores llega el 8 de noviembre a atresplayer, con un episodio nuevo cada semana.