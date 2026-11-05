Timadores estrena este domingo en atresplayer su primer episodio: El Cerrajero del amor. Este primer programa trata el caso de un estafador que manipulaba y seducía a mujeres para sacarles el dinero aprovechándose de sus sentimientos. Aurora y Gloria, víctimas, cuentan en primera persona su experiencia.

El nuevo true crime exclusivo de atresplayer, Timadores, estará disponible desde este domingo 8 de noviembre en la plataforma. Una nueva serie documental basada en hechos reales que que reconstruye algunas de las estafas más sorprendentes y mediáticas de la historia reciente de España. Presentado por José Yélamo, a lo largo de diez episodios que se estrenarán semanalmente las víctimas, policías e investigadores desvelarán cómo actuaban algunos de los estafadores más conocidos del país.

El primer episodio de Timadores pone el foco en un conocido estafador del amor, un hombre que utilizaba Internet y sus habilidades para seducir a mujeres y ganarse su confianza con un único objetivo: conseguir todo el dinero posible.

Capítulo 1 - El Cerrajero del amor

Timadores nos presenta a Rodrigo, un conocido estafador del amor que logró engañar hasta 65 mujeres para obtener un beneficio económico.

El relato de esta estafa lo comienza contando Aurora quién explica que tras contactar con Roy a través de Internet y tras un tiempo hablando y conocerse, debido a su simpatía y encanto, Aurora pronto comienza a tener sentimientos por Roy. No sabe que a 150 kilómetros de distancia Gloria también ha conocido a un hombre encantador con el mismo nombre. No se pueden imaginar si quiera que se trate de la misma persona y es que Roy, no es lo que parece. Rodrigo, el nombre real de Roy, parece el hombre perfecto pero sus actos pueden ser más peligrosos de lo que a priori puede ser un delito afectivo.

En este primer capítulo, Aurora y Gloria relatan en primera persona cómo vivieron el engaño, cómo Rodrigo consiguió manipularlas y qué ocurrió para que finalmente saliera a la luz su verdadera identidad. A través de sus testimonios y de más testigos, junto a una reconstrucción de los hechos, el programa muestra cómo desarrollaba sus estafas y cómo consiguieron desenmascararlo.

Así es Timadores, la nueva serie documental de true crime de atresplayer

Timadores es una serie documental de no ficción basada en estafas reales que han tenido lugar en España. Cada episodio es autoconclusivo y aborda un caso diferente a través de recreaciones, entrevistas con las víctimas y testimonios de los profesionales que participaron en las investigaciones.

La serie se adentra en el funcionamiento de estos engaños y muestra cómo sus protagonistas conseguían ganarse la confianza de sus víctimas para después aprovecharse de ellas

Más allá de la aparente vida de lujo y glamour que rodea a algunos de estos delincuentes, Timadores descubre las consecuencias más duras de las estafas: la manipulación emocional, las pérdidas económicas y las profundas secuelas psicológicas que dejan en quienes las sufren.

El amor, el dinero, la amistad, el lujo, el arte o la espiritualidad son algunos de los ámbitos que estos estafadores utilizan para llevar a cabo sus engaños. Historias reales que demuestran que nadie está completamente a salvo de caer en una estafa.

Con José Yélamo al frente, Timadores estrena su primer episodio este domingo en exclusiva en atresplayer.