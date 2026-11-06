Llega Timadores a atresplayer. Descubre este true crime y otros programas de investigación como La Red, Conspiranoicos y Equipo de Investigación.

Las grandes estafas, los ciberdelitos y las teorías conspirativas protagonizan algunos de los formatos de investigación de Atresmedia. Este domingo llega Timadores, una nueva serie documental que reconstruye algunos de los fraudes más sorprendentes de España.

Si te gustan los reportajes de investigación, los true crime y los casos que esconden mucho más de lo que parece, atresplayer reúne varios formatos que no te puedes perder.

Este domingo, 8 de noviembre, llega Timadores, el nuevo true crime presentado por José Yélamo. Pero no es el único formato para quienes disfrutan descubriendo historias sorprendentes. La Red, Conspiranoicos y Equipo de Investigación completan una selección de programas que abordan desde la ciberdelincuencia hasta las grandes investigaciones periodísticas.

1. Timadores: las estafas más sorprendentes de España

Timadores llega este domingo, 8 de noviembre, a atresplayer. Presentado por José Yélamo, este nuevo true crime reconstruye algunos de los fraudes más espectaculares y mediáticos de las últimas décadas en España.

A través de los testimonios de víctimas, policías, abogados e investigadores, la serie documental descubre cómo se desarrollaron estas estafas, quiénes estuvieron detrás de ellas y cuáles fueron sus consecuencias.

A lo largo de diez episodios, Timadores muestra historias reales en las que la manipulación y el engaño se convirtieron en herramientas para cometer delitos capaces de cambiar y arruinar vidas.

Un recorrido por algunos de los fraudes más impactantes de la historia reciente que invita a descubrir cómo actuaban sus responsables y cómo se desarrollaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

2. La Red: así persigue la Policía Nacional a los ciberdelincuentes

Internet ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, trabajar y comunicarnos, pero también ha abierto nuevas oportunidades para quienes utilizan la tecnología con fines delictivos.

La Red se adentra en el trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, encargada de investigar y resolver delitos que no dejan de crecer en un mundo cada vez más conectado.

El programa muestra cómo trabajan estos agentes para identificar, localizar y detener a los ciberdelincuentes, además de descubrir los métodos que utilizan para cometer sus delitos.

3. Conspiranoicos: desmontando las teorías de la conspiración

¿Quién está detrás de las teorías de la conspiración? ¿Cómo se difunden las noticias falsas? ¿Qué intereses pueden esconderse detrás de determinados discursos?

Presentado por el periodista Jokin Castellón, Conspiranoicos analiza y desenmascara conspiraciones y teorías falsas que circulan por la sociedad. El formato investiga quién difunde estas narrativas, cómo consiguen extenderse y qué intereses económicos e ideológicos pueden encontrarse detrás de ellas.

4. Equipo de Investigación: las grandes historias detrás de la actualidad

Con Gloria Serra al frente, Equipo de Investigación es uno de los formatos de referencia del periodismo de investigación de laSexta.

El programa aborda temas de actualidad a través de reportajes exhaustivos que buscan descubrir qué hay detrás de historias que afectan a la sociedad. Sus reporteros siguen pistas, reconstruyen acontecimientos, buscan testimonios y acceden a protagonistas para aportar nuevas claves sobre cada caso.

En sus numerosos programas también han tratado el tema de las estafas como El timo de los billetes dorados.

Una trama que, según la investigación del programa, habría movido más de 10 millones de euros.

La historia gira en torno a la venta de unos llamativos billetes dorados que se comercializaban con la promesa de una futura revalorización millonaria.

En el centro de la investigación se encuentra Salvador Romero, un empresario gaditano que llegó a presentarse como capitán de una ONG internacional.

Los reporteros de Equipo de Investigación siguen el rastro del dinero, hablan con compradores y personas de su entorno y recuperan reuniones en las que se planteaban las supuestas fortunas que podrían conseguirse con estos billetes. Además, logran acceder a algunos de los ejemplares adquiridos por sus clientes.

Un reportaje que reconstruye una historia llena de interrogantes y sigue el recorrido de una operación económica que habría afectado a numerosos compradores.

Con el estreno de Timadores, la plataforma amplía su oferta de contenidos de investigación.Cuatro formatos diferentes con un mismo objetivo: investigar, descubrir y contar historias que merecen ser conocidas.