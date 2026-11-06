Ya puedes ver el capítulo 2 de de la segunda temporada de Entre tierras en atresplayer. El incendio arruina la finca Cervantes y Claudia descubre un secreto de Varela.

Ya puedes ver a través de atresplayer, el capítulo 2 de la segunda temporada de Entre tierras. El devastador incendio que estuvo a punto de acabar con la vida de Nicolás ha dejado la finca Cervantes al borde de la ruina. Mientras María lucha por salvar el legado familiar, Varela ve una oportunidad para hacerse con las tierras. Sin embargo, un inesperado descubrimiento de Claudia podría cambiarlo todo.

En esta segunda temporada, Megan Montaner vuelve a interpretar a María, la mujer que lucha por proteger a su familia y mantener viva la finca Cervantes. Junto a ella, el reparto principal cuenta con actores como Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro y Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Qué ocurre en el Capítulo 2 de Entre tierras, ya en atresplayer

El devastador incendio ha dejado la finca Cervantes al borde de la ruina. María tendrá que enfrentarse a una grave crisis económica mientras intenta conservar el legado familiar. Las deudas, los secretos y las tensiones personales amenazan con destruir todo aquello por lo que tanto ha luchado.

Nicolás consigue sobrevivir al incendio gracias a Toscano y Teresa, pero la pérdida de toda la cosecha de trigo supone un duro golpe para la economía de la finca. Varela no tarda en aprovechar la situación e intenta comprar las tierras, consciente de la delicada situación que atraviesa la familia.

Mientras tanto, María se siente cada vez más acorralada por los conflictos con sus hijos, la posible venta de la parte de Claudia y la decepción que sufre al descubrir que Toscano está casado.

Pero cuando todo parece estar en contra de la familia Cervantes, Claudia descubre algo turbio sobre Varela. Una revelación que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos y que la lleva a tomar una decisión inesperada: no vender su parte de la finca.

Por su parte, Manuela, la hija de María, se enfrenta a un mundo que le exige madurar demasiado pronto, su madre cree que es culpa suya que ocurriera el terrible incendio.

Varela, entretanto, continúa observando cada movimiento de la familia, dispuesto a aprovechar cualquier debilidad para conseguir sus objetivos.

Dónde ver Entre tierras

El segundo capítulo de la temporada 2 de Entre tierras está disponible en atresplayer, donde puedes acceder al episodio de forma gratuita y descubrir cómo continúa la historia de María y la familia Cervantes.

Además recuerda que si no puedes esperar a su emisión en televisión ya tienes disponible en atresplayer al completo la primera y la segunda temporada de la serie Entre tierras.