El drama de época revelación de Antena 3 regresa con nuevas tensiones, secretos y sacrificios. Disfruta ya del primer episodio completo en exclusiva en atresplayer.

La espera ha terminado Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María en la segunda temporada de Entre Tierras. La ficción regresó al prime time de Antena 3 reuniendo a más de 1,5 millones de espectadores únicos y recuperando una de las historias que conquistó al público. Ya tienes el primer capítulo gratis en atresplayer. Si no puedes esperar también puedes disfrutar de la serie al completo en preestreno.

Esta segunda temporada arranca veinte años después de la muerte de Manuel. María ha seguido con su vida, con dos niños pequeños a su cargo que ya son adultos Nicolás y Manuela. Ahora se enfrenta a nuevos tiempos y nuevos retos. Llega un nuevo empresario Julio Valera que busca quedarse con sus tierras.

Junto a Megan Montaner llegan nuevos personajes protagonizados por un elenco de primera con actores y actrices como Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Ya puedes ver en atresplayer el capítulo 1 de Entre Tierras 2

Años después de la muerte de Manuel, María ha conseguido sacar adelante a sus hijos, Nicolás y Manuela, y mantener la finca junto a Claudia, la hija ilegítima de don Ramón, quien compartió generosamente su herencia con ella.

Sin embargo, la tranquilidad de la hacienda está a punto de terminar. Mientras numerosos terratenientes venden sus propiedades al empresario Julio Varela, decidido a hacerse con buena parte de la comarca, las tensiones entre las fincas aumentan. Un conflicto por los límites de las tierras y un apagón en la hacienda complican todavía más la situación.

Ante la falta de jornaleros para la vendimia, María y Claudia deciden viajar a Almería en busca de trabajadores. Durante su ausencia, dejan la finca al cuidado de sus hijos.

Nicolás regresa de Madrid, aunque no tiene intención de quedarse, y acaba asumiendo responsabilidades en la hacienda. Mientras tanto, Manuela hace caso omiso de las advertencias y se distrae intentando comprar un caballo con la ayuda de Miguel, el hijo de Varela.

Su imprudencia desencadena un incendio en el granero que pone en peligro tanto la finca como la vida de Nicolás. María y Claudia regresan justo a tiempo para rescatar a Manuela, mientras Toscano, el capataz de Varela, arriesga su propia vida para salvar a Nicolás.

Ya disponible la temporada completa de Entre Tierras 2 en atresplayer

Si no puedes esperar ya puedes adelantarte a la emisión en televisión y ver en atresplayer todos los capítulos en preestreno de Entre Tierras 2