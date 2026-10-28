El drama de época revelación de Antena 3 regresa con una entrega cargada de tensión, giros inesperados y duelos interpretativos arrolladores. Disfruta de la temporada completa en atresplayer.

Este jueves 29 de octubre llega al prime time de Antena 3, la segunda temporada de Entre Tierras. Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Recuerda que ya puedes ver las dos temporadas al completo en atresplayer.

Protagonizada por Megan Montaner que retoma su papel de María y tras el éxito de la primera temporada que se convirtió en el mejor estreno de una ficción española en la cadena en 2024. Descubre la sinopsis de Entre Tierras 2, quién forma parte del reparto, qué novedades trae la temporada, por qué te va a enganchar y cómo ver todos sus episodios online.

Así es Entre Tierras 2

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y tuvo que hacerse cargo de Nicolás y Manuela, la hija recién nacida que su marido nunca llegó a conocer. Desde entonces, ha conseguido sacar adelante las tierras de los Cervantes gracias a su determinación y al apoyo de Claudia, la jornalera rebelde e hija ilegítima de don Ramón.

Pero la tranquilidad está lejos de llegar. María tendrá que afrontar nuevas pérdidas y luchar para conservar las tierras, proteger a sus hijos y mantener unida a la familia. Su objetivo no será únicamente preservar el patrimonio de los Cervantes, sino también evitar que las nuevas generaciones pierdan el arraigo a la tierra que ha marcado sus vidas.

El campo también atraviesa una transformación decisiva. La migración de los campesinos y la falta de jornaleros favorecen la llegada de trabajadores procedentes de zonas más pobres, mientras empresarios ambiciosos buscan explotar las tierras con una mentalidad diferente, apostando por la maquinaria y la rentabilidad por encima de los vínculos personales.

En medio de estos cambios, María volverá a fijarse en alguien por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, el recuerdo de Manuel seguirá pesando en su corazón y complicará cualquier posibilidad de empezar de nuevo.

Reparto de Entre Tierras 2: el regreso de Megan Montaner y nuevas incorporaciones

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, junto a ella retoma su papel Clara Garrido en el papel de Claudia. Pero también conocemos a numeroso personajes nuevos como los hijos ya adultos de María, Nicolás y Manuela interpretados por Germán Alcarazu y Marina Guerola. La actriz Itziar Miranda interpretará a Begoña, una de las jornaleras de la finca Cervantes y gran amiga de María.

Por otro lado también conoceremos al gran antagonista de esta temporada Ginés García Millán quién dará vida a Julio Valera, quién llega a la zona con sus hijos Miguel y Bosco, interpretados por Carlos Serrano-Clark y José Pastor.

Otras de las grandes incorporaciones de la temporada es la llegada de Rodolfo Sancho como Juan Toscano, quién es el nuevo capataz de Julio Valera. Este llegará junto a su mujer Estrella, interpretada por Silvia Abascal y su hija Soledad a quién da vida Helena Ezquerro.

Carlos Sholz y Helena Kaittani, entre otros, completan el reparto.

Por qué la segunda temporada de Entre Tierras te va a enganchar

La ficción tiene los ingredientes necesarios para atrapar al espectador desde el primer capítulo.

Una historia que atrapa

En primer lugar, el elemento que más engancha es la propia historia. Sus elaborados guiones y sus personajes. Según contaban los propios actores, es una serie que invita mucho al espectador a empatizar con los protagonistas. La protagonista María vuelve a ocupar el centro del relato. Su lucha por proteger a Nicolás y Manuela y conservar las tierras de los Cervantes la obligará a tomar decisiones difíciles mientras intenta mantener unida a su familia.

Una cuidada ambientación

La ambientación, que evoca la España rural de los años sesenta, es uno de los grandes atractivos de la ficción. La transformación del trabajo agrícola, la llegada de nuevos trabajadores y la presión de los empresarios introducen nuevos conflictos en la vida de los personajes.

Nuevas incorporaciones al reparto

La presencia de Silvia Abascal, Rodolfo Sancho y Ginés García Millán amplía el universo de la serie y acompañan el regreso de Megan Montaner como María.

Rodajes en escenarios de Almería, Castilla-La Mancha y Madrid

Las localizaciones contribuyen a recrear el contexto rural de la historia y a reforzar la identidad visual de la ficción. Los paisajes y los escenarios acompañan una trama en la que la tierra representa tanto el sustento económico como la memoria y el legado familiar.

Dónde ver Entre Tierras 2

Los jueves podrás ver los nuevos capítulos de la segunda temporada de Entre Tierras en el prime time de Antena 3. Sin embargo, también tienes ya disponible todos los capítulos de las dos temporadas para verlas online a través de atresplayer.