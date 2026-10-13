La temporada 2 de Entre tierras llegará próximamente a Antena 3. Recuerda la historia de María y Manuel y dónde ver todos los capítulos de la primera entrega en atresplayer.

La segunda temporada de Entre tierras llegará próximamente al prime time de Antena 3, regresa a la tierra de los Cervantes con Megan Montaner de nuevo al frente de una historia marcada por los secretos familiares, el amor y los sacrificios. La nueva entrega trasladará la trama veinte años después.

Mientras esperamos el estreno de esta segunda entrega de la serie, puedes ver todos los episodios de la primera temporada de Entre tierras en atresplayer. Tanto si quieres descubrir por primera vez esta ficción como si necesitas refrescar la memoria antes de los nuevos capítulos, es el momento de volver al origen de una historia que conquistó a los espectadores.

Ambientado en la España rural de los años sesenta y protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde Entre tierras, narra la apasionante historia de una mujer capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia.

Además de los protagonistas principales completan la serie un fabuloso reparto compuesto por : Juanjo Puigcorbé, Carlos Serrano, Begoña Maestre, Llorenç González, Inma Cuevas, Belén Écija, Magdalena Tejado, Mateo Medina, Clara Garrido, Martín Abelló Sevillano, Inma Pérez-Quirós, Gonzalo Kindelán y Malena Gutiérrez, entre otros.

Así es Entre tierras, la serie protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde

María (Megan Montaner) es una humilde joven andaluza que renunció a marcharse con su novio a Alemania por cuidar de los suyos y, después de mucho tiempo sin noticias suyas, ha perdido toda esperanza de que vuelva. Es una mujer adelantada a su tiempo; responsable, protectora, valiente y con mucha determinación. Finalmente se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego, Ramón Cervantes (Juanjo Puigcorbé) a cambio de que éste asegure el bienestar económico de su familia.

Lo que María ignora es que la boda que se celebra entre ella y el maduro terrateniente es por poderes y con quien de verdad se está casando es con Manuel (Unax Ugalde), el único sobrino de Ramón, que en ese momento desconoce la trampa que su tío le ha tendido.

En La Mancha se enfrenta a una tierra distinta, al rechazo inicial de campesinos y jornaleras que miran con reservas a la nueva esposa del señorito, pero sobre todo deberá enfrentarse a Manuel, un marido atormentado que resulta no ser la persona que esperaba. Es padre de Nicolás, vive atormentado tras la desaparición de su mujer Llanos.

Antes de que lleguen a consumar el matrimonio, regresa José (Carlos Serrano), el novio emigrado que viene dispuesto a todo por recuperarla.

Dónde ver la primera temporada completa de Entre tierras

Si quieres prepararte para el regreso de la serie, puedes ver la primera temporada completa de Entre tierras en atresplayer. Es la oportunidad de revivir los comienzos de María y Manuel, recordar los acontecimientos que determinarán el futuro de la familia Cervantes. ¡No te lo puedes perder!

¿Qué nos espera en Entre tierras 2?

La segunda temporada abre una nueva etapa en esta historia, veinte años después de los acontecimientos iniciales. María ha criado a sus hijos Nicolás y Manuela. Sigue la frente de la tierra de los cervantes y tendrá que luchar para conservar las tierras ante nuevos enemigos. Si no puedes esperar al estreno en televisión ya puedes adelantarte y ver también la segunda temporada en atresplayer.