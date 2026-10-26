Ana Locking ha entrevistado a la reina eliminada del quinto programa de Drag Race España.

Marcus Massalami ha sido el invitado al nuevo programa de Tras la carrera tras ser eliminado en el quinto programa de Drag Race España.

En el programa, el rey ha hablado con Ana Locking sobre cómo llego al drag king, cómo ha sido ser el primero en entrar en la franquicia, su discapacidad auditiva y algunos de los looks que ha llevado en pasarela y otros que no hemos podido ver en el concurso.

No te pierdas la entrevista completa, ya disponible, y disfruta del Snatch Game en el quinto programa de Drag Race España, completo en atresplayer.