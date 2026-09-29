Sühan: Venganza y amor es la nueva ficción turca que llega al prime time de Nova. Adelántate a la emisión ya tienes disponible los seis primeros capítulos en preestreno en atresplayer.

Sühan: Venganza y amor llega este miércoles 30 de septiembre al prime time de Nova. La nueva ficción turca, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, se estrena a las 21:30 horas, aunque ya puedes adelantarte a su emisión y disfrutar de los seis primeros capítulos en preestreno en atresplayer.

La ficción podrá seguirse de lunes a viernes en Nova y narra una historia marcada por el amor, la venganza y los secretos familiares. Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün interpretan a Cesur y Sühan, dos protagonistas cuyo encuentro pondrá a prueba sus sentimientos y enfrentará el amor con el deseo de venganza.

Tras su estreno en 2016, la serie ha sido emitida en numerosos países cosechando éxitos de audiencia llegando incluso a estar nominada a un Emmy Internacional en la categoría de mejor telenovela.

Así es la historia de Sühan: Venganza y amor

Cesur Alemdaroğlu llega a Korludağ decidido a vengarse de Tahsin Korludağ, un poderoso hombre al que considera responsable de la tragedia que marcó para siempre a su familia.

Sin embargo, sus planes cambian cuando conoce a Sühan, la hija de Tahsin, y ambos se enamoran inesperadamente. Cesur tendrá que enfrentarse entonces a un conflicto entre sus sentimientos y el objetivo que le llevó hasta Korludağ.

Mientras tanto, Sühan comienza a descubrir los secretos que rodean a su familia y también a ese hombre del que se ha enamorado. Poco a poco, las revelaciones harán que la joven se cuestione todo lo que creía saber sobre su pasado.

Entre el amor, la venganza y las luchas de poder, Cesur y Sühan tendrán que enfrentarse a un pasado que amenaza con poner fin a su relación.

Dónde ver Sühan: Venganza y amor

Sühan: Venganza y amor se estrena el miércoles 30 de septiembre a las 21:30 horas en Nova y podrá verse de lunes a viernes.

Además, los seis primeros capítulos ya están disponibles en preestreno en atresplayer, por lo que los espectadores pueden descubrir desde ya la historia de Cesur y Sühan antes de su emisión en televisión.