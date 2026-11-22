En este noveno programa de Drag Race España la categoría en la pasarela ha sido... ¡No soy perra, pero guau!, una runway en la que las concursantes han sacado a pasear por el escenario las perras que llevan dentro.

Y no solo las concursantes han lucido outfits ideales para la ocasión, sino también las reinas eliminadas, que han estado presentes durante el Roast con unos outfits muy perrunos.

No te pierdas el noveno programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.