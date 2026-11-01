La reina se ha sincerado en el taller junto a Buba Anorex.

En el taller de Drag Race España, Sorny ha confesado a su compañera Buba Anorex que el look de pasarela de esta semana era el más personal para ella. Y es que la reina ha desvelado que, durante su infancia, sus padres le pegaban.

“En la calle bien, era en casa donde no podía”, ha asegurado, añadiendo que solo era su hermana mayor era “su aliada” y quien le pasaba revistas a escondidas de sus padres.

A día de hoy, ha afirmado, no tiene relación con ellos. Ya puedes ver este momento en el vídeo, y el sexto programa completo de Drag Race España en atresplayer.