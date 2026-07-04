Descubre los documentales LGTBIQ+ de atresplayer que emocionan y visibilizan historias reales, desde Sidosa de Eduardo Casanova hasta Vestidas de Azul y El documental de Tefía.

Con motivo de la semana del Orgullo LGTBIQ+, atresplayer reúne algunos de los documentales más destacados de su catálogo, producciones que ponen el foco en la memoria, la diversidad y las historias reales que han marcado al colectivo. Títulos como Sidosa, El documental de Tefía y Vestidas de Azul invitan a reflexionar sobre la identidad, la lucha por los derechos y la importancia de seguir dando visibilidad a realidades que durante años permanecieron silenciadas.

Sidosa: el emotivo testimonio de Eduardo Casanova sobre vivir con VIH

Uno de los documentales más personales de atresplayer es Sidosa, en el que Eduardo Casanova comparte uno de los momentos más importantes de su vida: hacer público que vive con VIH.

Jordi Évole acompaña al actor y director durante el proceso previo a revelar su diagnóstico, mostrando conversaciones con su equipo médico, familiares, amigos y personas cercanas. El documental combina emoción, humor y honestidad para desmontar prejuicios y contribuir a combatir el estigma que todavía rodea al VIH.

Más allá del relato personal de Casanova, Sidosa se convierte en una poderosa herramienta de sensibilización sobre la realidad actual de las personas que conviven con el virus.

El documental de Tefía: recuperar una historia que no debe olvidarse

El documental de Tefía viaja hasta la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, para recuperar la memoria de uno de los episodios menos conocidos de la represión franquista contra las personas homosexuales.

Guiados por Ruth Trujillo, quien interpretó a Claudia en la serie que también puedes ver en atresplayer Las noches de Tefía, los espectadores recorren un lugar que hoy funciona como albergue juvenil, pero que entre 1954 y 1966 fue utilizado para recluir a personas perseguidas por su orientación sexual bajo la Ley de Vagos y Maleantes.

El documental plantea un diálogo entre generaciones al acercar esta historia a un grupo de adolescentes que descubre por primera vez lo que ocurrió en ese espacio. Un ejercicio de memoria histórica que complementa el universo creado por Miguel del Arco en la serie Las noches de Tefía.

Vestida de Azul, el documental que marcó un antes y un después

Entre las obras imprescindibles del cine documental español destaca Vestida de Azul, dirigida por Antonio Giménez Rico y estrenada en 1983.

Considerada hoy en día una obra de culto y un testimonio único de la Transición, la película recoge las historias de varias mujeres trans que luchaban por salir adelante en el Madrid de la época, compartiendo sus experiencias, dificultades y sueños en un momento especialmente complejo para el colectivo.

Décadas después, este documental inspiró la serie homónima Vestidas de Azul, que amplía el universo iniciado por Veneno y continúa poniendo en valor el legado de Cristina Ortiz Rodríguez, una de las figuras más influyentes en la historia de la visibilidad trans en España.

Documentales que reivindican la memoria, la diversidad y la visibilidad

atresplayer apuesta por historias que van más allá del entretenimiento. Son documentales que recuperan la memoria histórica, combaten los prejuicios y acercan al público testimonios fundamentales para comprender la evolución de los derechos y la realidad del colectivo LGTBIQ+. Si quieres ver más contenidos LGTBIQ+ de atresplayer no te pierdas la Colección: Sirviendo Orgullo.