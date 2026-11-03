El documental realizado por Edu Casanova y Jordi Évole, Sidosa, ha sido galardonado con el Premio Ondas a Mejor Documental. Ya puedes verlo a través de atresplayer.

El documental Sidosa, realizado por Edu Casanova y Jordi Évole, ha sido reconocido con el Premio Ondas 2026 al Mejor Documental o Serie Documental. Una producción que pone el foco en la realidad de las personas con VIH, visibiliza el estigma social que todavía rodea al virus y reivindica la importancia de romper los prejuicios. Si todavía no lo has visto, ya puedes disfrutarlo en atresplayer.

Atresmedia se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la 73ª edición de los Premios Ondas 2026, con cuatro reconocimientos. Mejor Trayectoria o Labor Profesional, para Carlos Alsina y Mejor Idea Radiofónica, para Lo contó la radio. Además, El Intermedio ha recibido una Mención Especial del jurado en la categoría Mejor Programa de Actualidad o Cobertura Informativa por su cobertura del desahucio de Maricarmen Abasca. Entre ellos también destaca este galardón como Mejor Documental para Sidosa, un trabajo que une los universos de Eduardo Casanova y Jordi Évole en un relato valiente, personal y colectivo sobre el VIH.

Jordi Évole y Edu Casanova | Atresmedia

Sidosa, Premio Ondas 2026 al Mejor Documental

El jurado de los Premios Ondas ha reconocido a Sidosa como Mejor Documental o Serie Documental por "unir los universos de Eduardo Casanova y Jordi Évole en un relato colectivo del VIH que rompe los estigmas que rodean al virus".

Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, el documental está producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez.

Edu Casanova rompe el silencio sobre el VIH

En esta producción, Edu Casanova comparte la revelación más íntima y trascendente de su vida: vive con VIH. Un testimonio especialmente significativo, ya que supone un paso poco habitual en España: el de una figura pública de gran reconocimiento que decide contar abiertamente su experiencia con el virus.

Una decisión que conecta con una reivindicación histórica de las organizaciones y del activismo: conseguir que las personas con VIH puedan hablar de su realidad sin miedo a los prejuicios, la discriminación o el rechazo social.

En Sidosa, Edu Casanova y Jordi Évole construyen un relato que va mucho más allá de una confesión personal. A través de la experiencia del cineasta, el documental invita a reflexionar sobre cómo viven actualmente las personas con VIH y por qué el estigma social sigue siendo una barrera que todavía hay que combatir.

Con una mirada que combina humor, emoción, memoria y cine, la producción permite conocer mejor a Eduardo Casanova y acercarse a una realidad que continúa rodeada de prejuicios y desconocimiento.