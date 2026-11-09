Liak ha sido la reina invitada en un nuevo programa de Tras la carrera con Ana Locking. "Ha sido duro pero gratificante", ha explicado la concursante haciendo un balance general de su concurso, que ha sido un aprendizaje total, ha dicho.

La reina murciana ha hablado también del concepto de "cayetano", y ha asegurado que es una manera de meter a una parte del colectivo que no se siente tan identificado con ciertas partes del drag y mostrarles que se puede hacer.

Liak también ha hablado del drag canario, que comenzó porque desde pequeño le encanta el carnaval y decidió lanzarse empujado por una amiga. Descubre esto y mucho más en un nuevo programa de Tras la carrera y del paso de Liak por el concurso en atresplayer.