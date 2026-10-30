Lucía de la Puerta o, mejor dicho, la influencer más hipercualificada de nuestro país, llega al podcast de Pixelskaya dispuesta a descubrir qué esconden las conspiranoicas bolas de Una vuelta más.

Lucía de la Puerta se sienta en el sofá de Una vuelta más con tantas ganas como incertidumbre ante la imponente máquina de Maya Pixelskaya. Actriz, cantante, médica y tenista de élite. Nuestra invitada tiene tantos talentos que Maya espera cualquier sorpresa. Pero lo de la magia no lo vio venir…

La protagonista de Baddie, el nuevo thriller vertical de atresplayer, desvela las claves de esta ficción juvenil, que ya ha estrenado sus dos temporadas al completo. Un rodaje divertido pero que no se lo puso fácil: “Tuve un bloqueo en una escena”, confiesa la actriz bilbaína.

Y de los secretos de rodaje a los de la infancia. Lucía recuerda el trauma que marcó su niñez y que sigue muy presente en su vida. Una negligencia que la llevó a decantarse por la medicina y que comparte con Maya… ¡con un truco de magia!

De familia de artistas, Lucía se decantó por tocar la guitarra y, tras un amor escondido, empezó a rapear únicamente como disfrute compartido con amigas. Y es que nuestra invitada no lo ha tenido fácil en su camino para sentirse libre. Desde su primer beso, pasando por una relación clandestina, hasta convertirse en un referente LGTBI con una carroza propia en el Orgullo de Madrid.

Hablando de amigas, Lucía no esquiva el tema de los shippeos y se lo toma con humor. Aunque marca una línea roja que le hace sacar las garras: con sus amigas no se juega.

En este programa, a Maya le ha apetecido jugar y reta a Lucía a jugar al Tilt'n'Shout y también a: ¿Batalla o colaboración con sus amigas influencers? La actriz lo tiene claro: ¡retaría a Lola Lolita! ¿Será también géminis? Si no entiendes esta pregunta, tienes que revivir la entrevista de Lola Lolita en Una vuelta más.

Entre confesiones, cicatrices, trucos de magia y algún que otro salseo, descubrimos a una Lucía de la Puerta con muchas más facetas de las que caben en una sola bola. La actriz que conquista las redes ha dejado claro que lo suyo va de sorprender con cada cosa que haga.

Ya puedes descubrir todos sus talentos en Una vuelta más con Lucía de la Puerta, ya disponible en atresplayer. ¡Dale al play!