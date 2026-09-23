Ya queda poco para que arranque la carrera de la sexta temporada de Drag Race España y seguimos conociendo poco a poco mejor a las reinas antes de que comience el concurso.

En esta ocasión, hemos podido saber qué es todo aquello que aman y a lo que le dirían “Shantay, te quedas” o qué es lo que más detestan y por tanto se llevaría un gran “Sashay, te vas”.

Ya puedes descubrir más sobre las 12 concursantes de la sexta temporada en el vídeo, además de disfrutar del Meet The Queens de Drag Race España en atresplayer.

Y antes de que este domingo a las 20:00h arranque la carrera, hemos podido ver las entradas de las reinas al taller. ¡No te lo pierdas!