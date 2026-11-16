Coco Luna ha sido la reina eliminada en el octavo programa de Drag Race España y ha sido recibida por Ana Locking para hablar sobre su paso por el programa y otros muchos asuntos en Tras la carrera.

"Hay una seguridad de saber quién soy y lo que quiero conseguir", ha dejado claro la reina en un drag con el que demuestra la confianza en sí misma.

La reina también ha hablado sobre su llegada a España que, como ha relatado en el concurso, no fue nada fácil y de los looks que hemos visto en el programa. Disfruta de este nuevo programa de Tras la carrera y del octavo de la competición en atresplayer.