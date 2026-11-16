"Hay una seguridad de saber quién soy y lo que quiero conseguir": ya disponible un nuevo programa de Tras la carrera
La reina eliminada del octavo programa ha hablado con Ana Locking tras su eliminación.
La reina eliminada del octavo programa ha hablado con Ana Locking tras su eliminación.
Coco Luna ha sido la reina eliminada en el octavo programa de Drag Race España y ha sido recibida por Ana Locking para hablar sobre su paso por el programa y otros muchos asuntos en Tras la carrera.
"Hay una seguridad de saber quién soy y lo que quiero conseguir", ha dejado claro la reina en un drag con el que demuestra la confianza en sí misma.
La reina también ha hablado sobre su llegada a España que, como ha relatado en el concurso, no fue nada fácil y de los looks que hemos visto en el programa. Disfruta de este nuevo programa de Tras la carrera y del octavo de la competición en atresplayer.