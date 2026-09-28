Quién es el padre de Kader todavía sigue siendo una incógnita sin embargo ahora Berrak ha despertado y las respuestas pueden estar más cerca que nunca. Descubre cómo continúa El Secreto, ya puedes ver en preestreno el capítulo 5.

La telenovela turca protagonizada por Murat Yıldırım y Cemre Baysel, El Secreto, sigue de lo más emocionante reuniendo a los espectadores cada noche de domingo en el prime time de Antena 3. Si no puedes esperar a saber cómo continúa la historia, puedes adelantarte a la emisión de la próxima semana ya que tienes disponible en preestreno el capítulo 5 de la serie.

Berrak despierta en El Secreto

En el capítulo cuatro, que ya tienes disponible en atresplayer, Serhat quiere ocultar la infidelidad de Berrak a sus hijas para protegerlas. Por este motivo, cuando Hayal descubre las cartas de su madre y ata cabos Serhat suaviza y miente para proteger a sus hijas.

Tras el chantaje de Ebru a Cihan, este se lo cuenta todo Serhat, ante las pruebas este acusa a Zeynep de ser una avariciosa, sin embargo, pronto descubre que estaba equivocado y que su hermana Ebru es la que estaría dispuesta a cualquier cosa por dinero.

En su maquinaciones y viendo la ambición de Ebru, Cihan finalmente le ofrece un trabajo en el hotel.

Por otro lado, Azra no aguanta más el trato que recibe por parte de su marido, quién ahora se ha empeñado en que ella debe agrandarse el pecho y se intenta revelar, pero Cihan la agarra con fuerza para obligarla. Mustafa, el hermano de Zeynep, lo ve todo y acude a ayudarla.

Poco después, la policía detiene a Mustafa porque Azra pone una denuncia falsa tras el altercado, se siente obligada ya que teme a Cihan.

Un hombre entra en la mansión de Serhat para llevarse una bolsa llena de dinero, pero cuando va a salir se encuentra a Zeynep y le da un fuerte golpe en la cabeza.

Kader abraza a su madre en el hospital y Berrak abre los ojos.

¡Ya puedes ver el capítulo 4 gratis en atresplayer!