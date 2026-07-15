Desde hoy estarán disponibles, de forma gratuita, todos capítulos de serie en la plataforma.

Si eres de los que añora un gran drama de época como los de antes te traemos el plan perfeto para este verano. A partir de este miércoles 15 de julio, en atresplayer, vas a poder disfrutar de capítulos en abierto de El Secreto de Puente Viejo.

Para los más olvidadizos, así comenzaba El Secreto de Puente Viejo

Todo empieza con Pepa Balmes (Megan Montaner), una joven partera que el destino le arrebató lo que más quería: su hijo recién nacido. Años más tarde, termina en Puente Viejo, un lugar dominado por la implacable Francisca Montenegro (María Bouzas). Allí, los secretos del pasado resurgirán y esta vez llenos de nuevos peligros.

Pero la vida de Pepa cambiará para siempre al cruzarse con Tristán (Álex Gadea), un noble militar e hijo de la temible doña Francisca. El amor que surge entre ellos desafiará todas las leyes sociales de la época y deseos de venganza que amenazan con destruirlo todo.

No esperes más para volver a adentrarte en el pueblo más famoso de la pequeña pantalla. Y si por el contrario nunca viste la serie, ¡no vas a poder parar de verla! Sin prisa, a tu ritmo y totalmente gratis. Ya disponible ‘El Secreto de Puente Viejo’ en abierto en atresplayer.