Adelántate a la emisión en televisión del nuevo episodio en atreplayer de El Secreto. Repasamos todos los detalles del nuevo capítulo protagonizado por Serhat y Berrak.

Los secretos familiares siguen sacudiendo a los protagonistas de El Secreto. En el capítulo 9, Serhat decide contar a sus hijas la verdad sobre Kader y les revela que la pequeña es su hermana. Ya puedes adelantarte al capítulo del próximo domingo y seguir descubriendo como avanza la historia antes que nadie en atresplayer.

En el capítulo 9, después de huir al descubrir que Serhat conoce la identidad de su amante, Berrak decide regresar a casa. Su vuelta no pasa inadvertida: nada más llegar, sorprende a todos al anunciar que está embarazada.

Sin embargo, Serhat ya no está dispuesto a confiar en ella. Serhat decide sincerarse con sus hijas y revelarles una verdad que ha mantenido oculta durante demasiado tiempo: Kader es su verdadera hermana.

Mientras Serhat intenta proteger a sus hijas y afrontar las consecuencias de sus decisiones, las relaciones entre los protagonistas atraviesan un momento decisivo. La relación entre Serhat y Zeynep también da un giro después de descubrirse la identidad del padre de Kader. Además, el interés de Tibet por Kader amenaza con complicar todavía más la situación.

En el capítulo 8: Cihan confiesa a su hermano que Tibet es el padre de Kader

En el episodio anterior, que ya tienes disponible en atresplayer, Cihan confesó a su hermano que Tibet es el padre de Kader, una revelación que desencadenó un enfrentamiento entre Serhat y Tibet.

La discusión terminó de forma dramática cuando Serhat golpeó a Tibet y este cayó al vacío. Una ambulancia lo trasladó al hospital y, para proteger a Serhat, Cihan decidió entregarse como responsable de lo ocurrido.

Mientras tanto, Berrak se llevó a sus dos hijas con la intención de abandonar el país. Sin embargo, sus planes terminaron poniendo en peligro a Ilkim y Hayal. Serhat consiguió salvarlas con la ayuda de Zeynep.

Después de estos acontecimientos, Serhat decidió que había llegado el momento de contarles a sus hijas que tenían una hermana. Pero justo cuando iba a revelarles la verdad, Berrak irrumpió con una noticia inesperada.

Si te perdiste el capítulo de este domingo ya lo tienes disponible en atresplayer.