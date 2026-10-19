Los secretos guardados estallan con consecuencias imprevisibles para los protagonistas. Adelántate a la emisión en Antena 3 con el preestreno exclusivo en atresplayer.

El Secreto, la ficción turca protagonizada por Murat Yıldırım y Cemre Baysel que triunfa los domingos en el prime time de Antena 3, da un giro decisivo en su capítulo 8. Serhat está a punto de descubrir una verdad que puede cambiarlo todo: la identidad del padre de Kader.

El nuevo episodio de El Secreto ya está disponible en preestreno exclusivo en atresplayer, donde los espectadores pueden adelantarse a la emisión de Antena 3 y descubrir qué sucede antes del próximo domingo.

Los secretos salen a la luz y las consecuencias amenazan con cambiar el destino de los protagonistas. Tras meses de ocultaciones, las sospechas de Serhat están a punto de confirmarse, mientras Berrak teme que su pasado salga definitivamente a la luz.

El Secreto, capítulo 8: Cihan revela quién es el padre de Kader

Después de permanecer ingresado en el hospital tras resultar herido, Cihan toma una decisión que puede cambiar su relación con Serhat para siempre. Ha llegado el momento de confesarle a su hermano la identidad del padre de Kader, un secreto que lleva demasiado tiempo ocultando.

Consciente de que la revelación puede tener consecuencias devastadoras y de que Serhat difícilmente le perdonará, Cihan comienza a preparar su huida.

Finalmente, antes de marcharse y tras su confesión, decide llamar a Berrak para advertirla de que Serhat ya conoce la identidad de su amante.

La madre de Ilkim y Hayal entra en pánico. Ante la posibilidad de que toda la verdad salga a la luz, solo piensa en escapar.

La revelación sobre el amante de Berrak provoca una reacción inesperada en Serhat, que pierde el control y va en busca de él.

¿Qué hará Serhat ahora que conoce la verdad? ¿Podrá Berrak evitar que su secreto destruya su vida familiar? Ya puedes ver el episodio 8 en preestreno en atresplayer, antes de su emisión en Antena 3.

En el capítulo 7 de El Secreto, Serhat pide a Zeynep que no se enamore de él

Berrak está celosa de la relación entre Zeynep y Serhat, por este motivo intenta todo lo posible para ocasionar problemas entre ellos. También pretende alejar a su hija de Zeynep y la manipula diciéndole a la niña que en realidad Zeynep no la quiere y solo la está utilizando.

Por otro lado, tras ser herido Cihan está a punto de confesar a su hermano la verdad que está ocultando, quién es el padre de Kader. Sin embargo, acaba arrepentido y se calla. Su esposa Azra, por otro lado, acusa a Ebru de intentar conquistar a su marido.

Tras un momento a solas entre Serhat y Zeynep donde la complicidad entre los dos aflora, Serhat le confiesa a la joven que no sería capaz de volver a amar ni de confiar en otra persona tras todo lo que ha sucedido con su esposa.

Si te perdiste el capítulo ya lo tienes disponible en atresplayer.